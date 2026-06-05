Superstar mittendrin! Dieses WM-Teamfoto macht den Gegnern Angst

Kurz vor dem Start der WM hat die Nationalmannschaft von Norwegen mit einem außergewöhnlichen Mannschaftsbild für Gesprächsstoff gesorgt. Die Spieler um Superstar Erling Haaland präsentierten sich nicht in Trainingskleidung oder Anzügen, sondern in aufwendig gestalteten Wikinger-Outfits. Das Foto wurde vor einer Kulisse mit traditionellen Langbooten aufgenommen und verbreitete sich innerhalb kürzester Zeit in den sozialen Medien.

Die Idee hinter dem ungewöhnlichen Shooting war es, die enge Verbindung des Landes zu seiner Geschichte hervorzuheben. Statt eines klassischen Teamfotos setzte der Norwegen-Verband auf eine Inszenierung, die sofort ins Auge fällt und die Besonderheiten des Landes in den Mittelpunkt stellt. Haaland und Co. als Wikinger? Das macht den WM-Gegnern sicher Angst!

Norwegens WM-Team um Haaland als Wikinger

Nach Angaben des Verbandes standen bei der Aktion nicht historische Klischees im Vordergrund, sondern Eigenschaften wie Zusammenhalt, Mut und Gemeinschaftsgefühl. Werte, mit denen sich die Mannschaft um Haaland auf dem Weg zur Weltmeisterschaft identifizieren möchte.

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für die Umsetzung wurde die Kulisse eigens vorbereitet. Haaland und Co. schlüpften in detailreiche Kostüme, während historische Boote und weitere Requisiten für die passende Atmosphäre sorgten. Das Ergebnis wirkt wie eine Szene aus einem Kinofilm und unterscheidet sich deutlich von den sonst üblichen Mannschaftsfotos vor großen Turnieren. Es erinnerte eher an die Erfolgsserie „Vikings“.

Das könnte Sie auch interessieren:Peinliche Ticket-Panne! FIFA vergibt WM-Karten kostenlos

Für Norwegen ist die WM ohnehin ein besonderes Ereignis. Erstmals seit fast drei Jahrzehnten ist die Auswahl wieder bei einer Endrunde vertreten. Mit Spielern wie Haaland und Martin Ødegaard reist das Team mit hohen Erwartungen nach Nordamerika und hat bereits vor dem ersten Anpfiff einen der auffälligsten Auftritte des Turniers hingelegt. (ggg)