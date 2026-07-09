Haaland genervt: Norwegens WM-Helden ziehen vor England-Kracher um

Norwegen will im Viertelfinale gegen England Geschichte schreiben. Bei der Vorbereitung auf das Spiel störte das gebuchte Hotel. Es wurden Maßnahmen ergriffen.

Norwegens Fußballer sind vor dem WM-Viertelfinale kurzfristig umgezogen. Weil dem Team um Torjäger Erling Haaland das Hotel in Fort Lauderdale nicht gefiel, wechselte es nach nur einer Nacht die Unterkunft. „Es gab einige Dinge, die hätten besser laufen können, und wir haben sie behoben“, sagte Kapitän Martin Ödegaard auf einer Pressekonferenz am Mittwoch auf dem Trainingsgelände des MLS-Klubs Inter Miami, „einfach, um uns bestmöglich auf ein wichtiges Spiel vorzubereiten.“ Die Wikinger treffen am Samstag (23.00 Uhr/MagentaTV) in Miami auf England.

Das Portal VG berichtete, dass vor dem Hotel The Dalmar in Fort Lauderdale eine große Baustelle sei, zudem liege es an einer stark befahrenen Straße. „Da liefen ein paar Dinge nicht rund“, sagte Trainer Stale Solbakken, „die FIFA hat dem zugestimmt.“ Es habe keinen Aufenthalts- und Besprechungsraum gegeben. „Insgesamt gab es zu viele Kleinigkeiten“, so der Coach.

Norwegen will Lagerkoller vermeiden

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Delegationschef Truls Daehli betonte, die Partie gegen England sei das wichtigste Spiel, das Norwegen je gespielt habe. Bislang habe man Lagerkoller vermeiden können, das werde man auch weiter tun, „einige Dinge hätten wir gerne anders gehabt“, sagte er, „deshalb hielten wir es für notwendig, etwas zu unternehmen“.

Berichte englischer Medien über eine angebliche Krankheitswelle dementierte Solbakken. „Das ist stark übertrieben“, sagte er. Es gebe lediglich im Betreuerstab Krankheitsfälle. (sid)