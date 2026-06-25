Der frühere Nationalspieler Ilkay Gündogan hat einige Fußball-Experten für drastische Meinungsäußerungen kritisiert. Der 35-Jährige von Galatasaray Istanbul schreibt selbst während der WM eine Kolumne für das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“. Darin fremdelt er mit Aussagen einiger seiner Kollegen in dieser Funktion.

Ich verstehe oft nicht, warum Experten mit extremen Meinungen Schlagzeilen machen. Ilkay Gündogan.

„Ich verstehe oft nicht, warum manche Experten von draußen draufhauen und mit extremen Meinungen Schlagzeilen machen. Na klar, das verkauft sich besser. Aber es verschweigt dem Publikum doch auch die komplette Wahrheit. Ihr näherzukommen, ist jedoch die eigentliche Aufgabe eines Experten“, schrieb Gündogan in seiner aktuellen Kolumne, ohne dabei Namen zu nennen.

Als seiner Meinung nach positives Gegenbeispiel nannte Gündogan den ZDF-Experten Christoph Kramer. Beim Weltmeister von 2014 mache es sich positiv bemerkbar, dass er selbst auf einem hohen Niveau gespielt habe. „Deshalb ist Christoph Kramer beim ZDF auch so ein herausragender Experte. Denn er kann das gut vermitteln“, befand Gündogan. Die für ihre klare, teils flapsigen Meinungen bekannten Dietmar Hamann oder Mario Basler waren allerdings ebenfalls auf Top-Niveau aktiv. (dpa/sil)