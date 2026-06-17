„Gott sei Dank hat er das heute gemacht“: Österreicht zittert schon vor Messi

Die Torgala von Lionel Messi war auch David Alaba nicht entgangen. „Unglaublich“, sagte der Kapitän der Österreicher, dass der argentinische Superstar in die WM „gleich wieder mit einem Hattrick startet, ist Wahnsinn. Gott sei Dank hat er das heute gemacht und – hoffen wir – nicht nächste Woche“.

Denn nach dem mühsamen 3:1 (1:0) zum Auftakt gegen Neuling Jordanien müssen Alaba und Co. in der Gruppe J am Montag (19.00 Uhr MESZ/ARD und MagentaTV) gegen den Weltmeister um den offenbar glänzend aufgelegten Messi ran. Der 38-Jährige hatte kurz vor dem Start der österreichischen WM-Mission im Spiel gegen Algerien (3:0) mit seinen Treffern 14, 15 und 16 den Torrekord von Miroslav Klose eingestellt.

„Messi ist der beste Spieler, den es je gab für mich persönlich“, meinte Romano Schmid voller Anerkennung. Gegen Argentinien müsse das ÖFB-Team an sein „Leistungslimit gehen. Das muss ein bisschen besser ausschauen als heute“, sagte der Mittelfeldspieler von Werder Bremen, dem gegen die mutig aufspielenden Jordanier der Treffer zum zwischenzeitlichen 1:0 gelungen war. Denn Österreich peilt bei der ersten Teilnahme an einer Endrunde seit 28 Jahren die K.o.-Runde an. (sid/sil)