Beim 3:1 gegen Senegal trifft Kylian Mbappé doppelt und avanciert zum Rekordschützen Frankreichs. Bei einem Tor jubelt er anders als üblich. Das hat Gründe.

Erst schoss sich Kylian Mbappé zum erfolgreichsten Torjäger Frankreichs, dann löste der Starangreifer ein Versprechen ein. Nach dem 1:0-Führungstreffer beim 3:1 (0:0) gegen Senegal vollführte der 27-Jährige einen besonderen Jubel. Wie bei US-Entertainer James Corden versprochen, nahm Mbappé beide Hände seitlich an den Mund und spielte die imaginäre Flöte.

Ich habe alles verlernt. Kylian Mbappé

Als er vor wenigen Tagen als Gast in James Cordens After Hours war, sollte der Fußballstar Querflöte spielen, so wie früher als Kind. Doch während sein fußballerisches Talent unbestritten ist, wirkt das musikalische eher überschaubar. Sein Querflöten-Auftritt war nicht gerade ein Konzert für die Ewigkeit. „Ich habe alles verlernt“, gab Mbappé grinsend zu. „Ach was, das war doch gar nicht so schlimm!“, konterte Corden - und hatte einen Vorschlag: Mbappé solle die Querflöte einfach in seinen Torjubel einbauen. Gesagt, getan.

Mbappé knackt gleich zwei Rekorde

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Am Dienstag erzielte Mbappé seine Länderspieltreffer 57 und 58 und zog dadurch am bisherigen Rekordtorschützen Olivier Giroud (57) vorbei. Der Doppelpack gegen Senegal bedeutete für Mbappé dazu sein 13. und 14. Tor bei der dritten Endrunden-Teilnahme, er übertraf damit auch den französischen WM-Rekord von Just Fontaine. Der frühere Angreifer erzielte alle seine 13 Treffer in sechs Spielen beim Turnier 1958.

Mbappé, Weltmeister von 2018, könnte bei dem Turnier in den USA, Mexiko und Kanada für einen weiteren Rekord sorgen. Bis zur Bestmarke des WM-Rekordtorschützen Klose (16 Tore bei vier Teilnahmen) fehlen dem 27-Jährigen nur noch zwei Treffer. (sid/sil)