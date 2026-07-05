Dreifacher Torschütze, Antreiber, Kreativposten: Die USA können im WM-Achtelfinale gegen Belgien doch wieder auf Folarin Balogun setzen. Eine merkwürdige Entscheidung, die dem Präsidenten gefällt.

Steckt da ein Gastgeber-Bonus mit drin? Die USA haben ihren Hoffnungsträger zurück: Stürmer Folarin Balogun steht der Mannschaft von Trainer Mauricio Pochettino im WM-Achtelfinale gegen Belgien in der Nacht auf Dienstag (2 Uhr MESZ/ARD und MagentaTV) in Seattle doch zur Verfügung.

Selbst Donald Trump zeigte sich dankbar. „Danke an die FIFA dafür, das Richtige zu tun und eine große Ungerechtigkeit rückgängig zu machen!“, schrieb der US-Präsident nach der Kehrtwende des Weltverbands auf seiner Plattform Truth Social. Dahinter schrieb er: „President DONALD J. TRUMP.“ Der 80-Jährige war bislang bei keinem WM-Spiel vor Ort, wird aber spätestens zum Endspiel am 19. Juli in East Rutherford bei New York im Stadion erwartet.

Danke an die FIFA dafür, das Richtige zu tun und eine große Ungerechtigkeit rückgängig zu machen! Donald Trump

Balogun kann im WM-Achtelfinale gege Belgien doch spielen

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Baloguns Rote Karte aus dem Sechzehntelfinale gegen Bosnien-Herzegowina wurde von der FIFA aufgehoben, seine Sperre auf Bewährung ausgesetzt - die Erwartungen in einem plötzlich fußballbegeisterten Land steigen endgültig ins Unermessliche. Denn wenn die USA etwas hätte aufhalten können auf ihrer Traumreise bei der Heim-WM, so schien die Meinung einer ganzen Nation, dann das Fehlen von Balogun (25, AS Monaco, Marktwert laut transfermarkt.de: 40 Mio. Euro) Des dreifachen Torschützen, des Antreibers, des Kreativposten. Doch so weit wird es nicht kommen - dabei schienen die Regeln klar.

Schiedsrichter Raphael Claus zeigt Folarin Balogun im WM-Achtelfinale USA gegen Bosnien-Herzegowina die Rote Karte im Levis Stadium. IMAGO/JOERAN STEINSIEK

Laut FIFA-Regularien führt eine Rote Karte eigentlich automatisch zu einer Sperre von mindestens einem Spiel. Ein Einspruch, so hieß es nach dem Spiel der USA gegen Bosnien-Herzegowina, sei nicht möglich. Am Freitag hieß es noch, Balogun, der nach seinem Treffer in der 64. Minute nach einem unglücklichen Tritt auf den Knöchel seines Gegenspielers des Feldes verwiesen worden war, entgehe zumindest einer längeren Sperre. Die USA tobten dennoch.

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US-Außenminister Rubio tobt nach Roter Karte

„Sie sind beschissen behandelt worden“, hatte US-Außenminister Rubio im Presseraum des Weißen Hauses in Washington gepoltert und gefordert: „Dafür muss es ein Einspruchsverfahren geben“. Schon vor Rubios Unmutsbekundung hatte Pochettino den Platzverweis kritisiert. ”Für mich ist das niemals eine Rote Karte“, sagte der Argentinier: „Es war zu keinem Zeitpunkt seine Absicht, den Spieler zu treten. Es war eine im Fußball ganz normale Aktion.“

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Das sah nun wohl auch die FIFA so. Gemäß Artikel 27 des Disziplinarkatalogs des Weltverbands kann eine Strafe zur Bewährung ausgesetzt werden. Von einer derartigen Bewährung hatte nicht zuletzt Cristiano Ronaldo profitiert, nachdem er im November bei einem WM-Qualifikationsspiel gegen Irland vom Platz gestellt worden war. Ronaldo wurde von der FIFA zunächst für drei Spiele gesperrt, verpasste aber nur das anschließende Qualifikations-Duell gegen Armenien. Die weiteren Spiele wurden für ein Jahr zur Bewährung ausgesetzt.



