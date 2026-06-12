Ein zum Auftakt der WM veröffentlichtes Werbevideo der türkischen Fußballföderation hat für Diskussionen in den sozialen Medien gesorgt. Weil darin neben den Fußballspielern auch Projekte der regierenden AKP gezeigt werden, stieß der Clip auf Kritik.

Der Clip zu dem Lied „Ihr alle - Wir die Türkei“ wurde vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Auftrag gegeben und beruht auf der Neuinterpretation eines traditionellen Volksliedes, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete.

In dem Musikvideo sind neben Szenen aus dem Fußballstadion auch Aufnahmen von Kampfflugzeugen, Marineschiffen und der Drohnenfirma Bayraktar zu sehen. Außerdem zeigt das Video Erdogan auf dem Fußballplatz im Trikot, bei einer Autofahrt und auf einer Militärparade. Teile des Videos wurden mit Künstlicher Intelligenz erstellt.

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Opposition wirft Regierung Propaganda vor

Bei den türkischen Fans stieß das Video auf Kritik. Ein User auf X schreibt in einem Kommentar unter dem Video: „Gehen wir zum Fußballspiel oder in den Krieg?“. Die oppositionelle Zeitung „Cumhuriyet“ kritisierte, dass in dem Video „eher die AKP-Propaganda als die Nationalmannschaft, der Fußball und die Weltmeisterschaft“ im Vordergrund stünden.

Namik Tan, Abgeordneter der größten Oppositionspartei CHP und ehemaliger Botschafter der Türkei in den USA, schrieb auf X, die Nationalmannschaft sei von gemeinsamem nationalem Wert und kein Propagandainstrument einer Partei.

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Türkei erstmals seit 2002 wieder bei einer WM dabei

Die Türkei hatte sich zuletzt 2002 für die WM qualifiziert. Fußball hat in der türkischen Gesellschaft einen hohen Stellenwert, dementsprechend groß war die Freude über die erneute Teilnahme der Nationalmannschaft in diesem Jahr. Am Sonntag trifft die Türkei zum Auftakt auf Australien, Anpfiff ist um 6 Uhr morgens deutscher Zeit. (dpa/sil)