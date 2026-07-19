Spanien ist Weltmeister – und die internationale Presse feiert den Triumph gegen Argentinien. Besonders Englands Medien rechnen gnadenlos mit Messi und Co. ab.

Mit Leandro Paredes (l.) und Enzo Fernández (M.) sahen zwei Argentinier Rot. picture alliance / Sipa USA | Icon Sport

Spanien ist wieder Weltmeister – und die internationale Presse überschlägt sich nach dem 1:0-Sieg nach Verlängerung gegen Argentinien mit Lob. Während die spanischen Zeitungen ihre neue goldene Generation feiern, gehen vor allem englische Medien mit dem entthronten Titelverteidiger hart ins Gericht.

„Wieder die Könige der Welt!“, jubelt die spanische „Marca“. Spanien habe nicht nur das Finale gewonnen, sondern auch „eine Art zu spielen beschützt“ und damit sogar „den Fußball gerettet“.

Ähnlich euphorisch fällt das Urteil der „AS“ aus. Der Treffer von Ferran Torres in der 106. Minute habe Spanien erneut zum Ruhm geführt. „Es war schön, es war gerecht“, schreibt das Blatt.

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Auch der „Mundo Deportivo“ feiert den zweiten WM-Stern. Spanien habe Argentinien in einem harten und umkämpften Finale bezwungen, das bis zum Schluss spannend geblieben sei. Für „El País“ ist Siegtorschütze Ferran Torres schon jetzt eine „ewige Figur“ in der Geschichte der Nationalmannschaft.

Englische Presse zerlegt Argentinien

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Besonders heftig fällt die Kritik in England aus. Dort ist der Frust über das Halbfinal-Aus gegen Argentinien offenbar noch längst nicht verflogen.

Der „Telegraph“ titelt gnadenlos: „Fußball 1, Verbrecher 0.“ Das Blatt schreibt weiter: Gott sei Dank habe der Sport gesiegt. Spanien habe dieses Finale gewinnen müssen – und der Fußball sei nun besser dran.

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Auch der „Guardian“ arbeitet sich an der harten Gangart der Argentinier ab. Ferran Torres habe das einzige Tor eines zerfahrenen Spiels erzielt, das beinahe durch Argentiniens Zerstörungstaktik ruiniert worden wäre.

Die „Sun“ wird noch deutlicher. Argentinien habe letztlich dafür bezahlt, ein Fußballspiel „in eine Straßenprügelei verwandeln“ zu wollen. Gleichzeitig feiert das Blatt den entscheidenden Treffer von Torres als „Märchen in New York“.

Die „Daily Mail“ sieht Spanien als klar bestes Team des Turniers. Argentinien habe dagegen eine der schlechtesten Finalleistungen gezeigt, die man je gesehen habe.

„Danke, Leo“: Trauer in Argentinien

In Argentinien überwiegen dagegen Enttäuschung und Wehmut. Die Zeitung „Clarín“ erkennt die Überlegenheit Spaniens offen an – und stellt zugleich die große Frage, ob es Lionel Messis letztes Spiel für die Nationalmannschaft gewesen sein könnte. „Danke, Leo!“, schreibt das Blatt.

„Olé“ bezeichnet Spanien als verdienten Weltmeister, würdigt aber auch die Leistung der eigenen Mannschaft. Argentinien habe alles gegeben und sei erst nach großem Kampf unterlegen.

„La Nación“ spricht vom „Ende eines Traums“. Argentinien habe so lange wie möglich dagegengehalten, doch Spanien habe in der Verlängerung den entscheidenden Treffer erzielt.

Deutlich kritischer fällt das Urteil von „TyC Sports“ aus: Argentinien habe zwar bis zum Schluss gekämpft, aber keine gute Leistung gezeigt.

Frankreich sieht die neue Fußball-Macht

Auch in Frankreich wird Spaniens Triumph als Beginn einer neuen Ära bewertet. „L’Équipe“ nennt die Spanier die „neuen Könige“ und sieht sie nach dem EM-Titel nun endgültig als beste Mannschaft der Welt.

Für „Le Parisien“ liegt Spanien die Welt zu Füßen. Besonders beeindruckt zeigt sich das Blatt vom Ballbesitzspiel der Mannschaft, das die Gegner regelmäßig zur Verzweiflung bringe. Argentinien sei trotz Messi nur zu einem einzigen Torschuss gekommen.

„Le Figaro“ urteilt nüchterner. Es sei zwar nicht das großartigste Finale der Geschichte gewesen, am Ende stehe Spanien aber völlig verdient an der Weltspitze.

Lob auch aus der Schweiz und den USA

In der Schweiz herrscht ebenfalls Einigkeit. Der „Tagesanzeiger“ schreibt, Argentiniens Destruktivismus sei bestraft worden. Die „Neue Zürcher Zeitung“ bezeichnet Spanien als „verdienten, logischen Weltmeister“ und sieht den argentinischen Minimalismus spät, aber folgerichtig bestraft.

Auch in den USA wird der spanische Triumph gefeiert. „USA Today“ schreibt, Spaniens Sieg fühle sich „einfach richtig“ an. Im WM-Finale sei eine neue Dynastie gekrönt worden.

Die Botschaft der internationalen Presse ist damit eindeutig: Spanien ist nicht nur Weltmeister – sondern für viele auch der verdiente Retter des Fußballs. (sid/mp)