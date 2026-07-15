Lange war es ein hitziges Kampfspiel, dann kippte alles innerhalb weniger Minuten. Argentinien besiegt die Engländer um Thomas Tuchel dank einer späten Wendung mit 2:1. Im WM-Finale wartet Spanien.

Ohne Übertreibung: Es war eine Fußball-Schlacht, die sich England und Argentinien im zweiten WM-Halbfinale lieferten. Nickligkeiten, harte Zweikämpfe, Provokationen – all das prägte das Aufeinandertreffen der beiden rivalisierenden Nationen am Mittwoch. „Für den Schiedsrichter ist es ein Drecksspiel, weil du eigentlich nichts richtig machen kannst“, sagte der Hamburger Ex-Referee Patrick Ittrich schon zur Pause bei MagentaTV. Nach 90 Minuten jubelten die Weltmeister aus Argentinien: Binnen weniger Minuten drehten sie ein 0:1 in ein 2:1 und zogen so ins Endspiel ein. Dort wartet am Sonntag (21 Uhr) Spanien auf Lionel Messi und Co.

„Ich bin ein Mann und genieße das Leben“, sagte Matchwinner Lautaro Martínez nach dem Abpfiff und rang mit den Worten: „Ich habe das geträumt, ich schwöre es.“ Argentiniens Traum wurde Wirklichkeit – und das ganz spät.

So spektakulär die Schlussphase ablief, so wenig ansehnlich war die erste Halbfinal-Hälfte. Sportliche Glanzpunkte hatte sie so gut wie gar nicht parat. Bezeichnet: Die Expected-Goals-Werte betrugen nach 45 Minuten 0,1 zu 0,05. Ernsthafte Torchancen gab es lange nicht – dafür aber die typische argentinische Spielart. „Sie haben direkt versucht, zu zeigen, wie sie heute unterwegs sind. Aber England lässt sich gar nicht provozieren von der Herangehensweise der Argentinier“, analysierte MagentaTV-Experte Mats Hummels.

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Hummels: „England wusste, was kommt“

Der Weltmeister von 2014 äußerte die Vermutung, dass Englands Trainer Thomas Tuchel seine Spieler explizit auf die harte Gangart des Gegners vorbereitet habe. „Sie wussten, was kommt“, meinte Hummels. „Das ist eine Qualität.“ Tatsächlich steckten es Jude Bellingham, Harry Kane und Co. einigermaßen unbeindruckt weg, wenn die amtierenden WM-Champions um Leandro Paredes mal unfair das Bein stehenließen oder zu diskutieren begannen.

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„Das ist alles gewollt von Argentinien, ein Stilmittel“, befand Ittrich zur Pause. Den Unmut von Tuchel, der sich beinahe im Minutentakt an der Seitenlinie echauffierte, konnte der ehemalige Unparteiische verstehen: „Irgendwann regst du dich als Trainer auf, das ist nachvollziehbar. Dann musst du als Schiedsrichter erkennen: Jetzt ist gut.“

Ittrich atmet durch – nach der Pause trifft Gordon

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Es dauerte bis zur 37. Minute, bis der US-amerikanische Halbfinal-Referee Ismail Elfath erstmals Gelb zeigte – für ein rüdes Einsteigen von Elliot Anderson gegen Superstar Messi. Wohl auch, um bei den Bestrafungen eine Balance zu wahren und die Kontrolle über das Spiel nicht zu verlieren, verwarnte Elfath vor dem Seitenwechsel zudem Argentiniens Lisandro Martínez nach einem taktischen Foul (42.).

Anthony Gordon brachte England nach der Pause in Führung. IMAGO / Sports Press Photo

„Gut, dass Pause ist“, atmete Ittrich durch. „Aber wenn ein Tor fällt, ist richtig was los.“ Es sollte nicht lange dauern, bis es dazu kam. Auf Argentiniens Seite vergab Stürmer Julián Álvarez eine Doppelchance (47.), doch ein Engländer machte es nach der Gelben Karte für „Albiceleste“-Verteidiger Cristian Romero besser: Anthony Gordon, neuer Offensivmann des FC Barcelona, verwertete eine Flanke von Morgan Rogers per Direktabnahme zur 1:0-Führung für die „Three Lions“ (55.).

Messi schaltet einen Gang nach oben

Das Spiel blieb intensiv und umkämpft. Djed Spence verhinderte mit einer Monstergrätsche den direkten Ausgleich, als Giuliano Simeone eigentlich auf und davon war (57.). Messi versuchte danach, die Partie an sich zu reißen, der 39-Jährige ließ sich immer wieder auf den rechten Flügel fallen, um von dort aus Offensivaktionen zu initiieren.

Auch Lionel Messi (M.) und Harry Kane (2.v.r.) führten viele Diskussionen mit Schiedsrichter Ismail Elfath (r.). IMAGO / BSR Agency

Eine starke Messi-Flanke landete auf dem Kopf von Joker Nicolás González, der allerdings an Englands glänzend reagierendem Torwart Jordan Pickford scheiterte (69.). Sieben Minuten später war der Keeper dann eigentlich geschlagen – doch Alexis Mac Allister schädelte den Ball freistehend an den linken Innenpfosten (76.).

Fernández und Martínez stellen das Spiel auf den Kopf

Argentinien erhöhte den Druck, England konzentrierte sich auf Umschaltspiel und hartes Verteidigen. „Sie haben sich viel zu früh verschanzt“, bemängelte Hummels im Nachgang. Eine Flanke nach der anderen segelte in den Strafraum des Tuchel-Teams. Enzo Fernández fand aus der Distanz erst noch seinen Meister in Pickford – zielte Sekunden später dann aber genauer: Sein Schlenzer nach Querpass von Messi bedeutete das verdiente 1:1 (85.). Das aber reichte der „Albiceleste“ nicht.

Mac Allister schoss in der zweiten Minute der Nachspielzeit an den rechten Pfosten, doch Messi blieb dran, ging ins Dribbling, flankte von rechts – und lieferte seine zweite Vorlage des Spiels: Der eingewechselte Lautaro Martínez köpfte aus kurzer Distanz ins leere Tor (90.+2). Spiel gedreht. Spiel auf den Kopf gestellt. Es jubelte nur noch Argentinien, das dank des Assist-Wahnsinns von Messi in seinem zweiten WM-Finale in Folge steht. „Sie sind mit vollem Herzen dabei und glauben bis zum Ende dran“, lobte Hummels und hielt fest: „Man sieht, was es allen Argentiniern bedeutet.“

Die letzte erfolgreiche Titelverteidigung bei einer Weltmeisterschaft ist Brasilien geglückt – das war 1962. England dagegen stand im Jahr 2026 ganz kurz vor seinem zweiten WM-Endspiel nach 1966 – versank nach dem Abpfiff aber im Tal der Tränen. Der Traum platzte ganz plötzlich. „Mir tut es leid für die Jungs, die ganze Mannschaft und die Fans“, sagte Kapitän Kane. „Wir haben so hart gearbeitet, um hier zu sein. Wir waren nah dran.“ Aber im Halbfinale ist Endstation.