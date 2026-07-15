Im größten Moment seiner Karriere dachte Pedro Porro sofort an seine Familie. Im Schneidersitz und mit der ausgestreckten rechten Faust feierte Spaniens Matchwinner sein entscheidendes 2:0 (58.) im WM-Halbfinale gegen Frankreich – und widmete das Tor damit seinem Sohn.

Die Geste hatte sein Sohn auf einem Foto gemacht, das Porro kurz vor dem Turnierstart erhalten hatte – nun schickte der Rechtsverteidiger Grüße an seine Familie ins Hotel. „Das war ein sehr emotionaler Moment, weil er nicht hier sein konnte und sein Papa genau in diesem Moment ein Tor geschossen hat. Er konnte heute nicht hier sein, weil er krank ist und Fieber hat“, sagte Porro, der nach seiner starken Vorstellung die Auszeichnung als Player of the Match erhielt.

Er hoffe, sagte der 26 Jahre alte Profi von Tottenham Hotspur, „dass es ihm morgen schon etwas besser geht“.Das gilt jedoch auch für Porro selbst, den laut Trainer Luis de la Fuente muskuläre Probleme plagen. Porro wurde gegen Les Bleus in der 83. Minute ausgewechselt.

Anzeige

Bis Sonntag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) hat er Zeit, sich zu erholen. Dann steht für Spanien das WM-Finale in East Rutherford gegen Titelverteidiger Argentinien oder England an. Die Furia Roja steht nach 2010 zum zweiten Mal im Endspiel einer WM - und will den zweiten Titel. (sid/mkw)