Ägyptens Anführer musste gegen Iran runter, auf der Bank hatte er dann einen Eisbeutel um den linken Oberschenkel gebunden. Der Trainer zeigt sich aber optimistisch.

Nach seiner frühen Auswechslung im letzten Gruppenspiel der WM droht Ägyptens Superstar Mohamed Salah nach Angaben seines Trainers keine Verletzungspause.

„Er wird noch untersucht, wir warten noch auf die Diagnose. Ich habe mit Salah gesprochen und er hat gesagt, es ist okay“, sagte Hossam Hassan nach dem 1:1 gegen den Iran. „Ich denke, er wird zurückkommen.“

Salah soll gegen Australien wieder spielen können

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Salah war in der 57. Minute ausgewechselt worden. Der langjährige Profi des FC Liverpool wirkte dabei nicht sehr glücklich. Auf der Bank hatte er dann einen Eisbeutel um den linken Oberschenkel gebunden, wie auf TV-Bildern zu sehen war.

Ägypten hatte den Einzug in die K.o.-Phase schon vor dem Anpfiff sicher. Als Zweiter der Gruppe G trifft das Team am 3. Juli in Dallas auf Australien. (dpa/sil)