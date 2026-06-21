Deniz Undav war gegen die Elfenbeinküste mit seinem Doppelpack wieder einmal der Retter der deutschen Nationalmannschaft. Über die ganze Welt verteilt wurde er gefeiert. Ausgerechnet ein offizieller Account des DFB gratulierte ihm dabei mit der falschen Flagge zu seiner starken Leistung.

Er war – wieder einmal – der Mann des Spiels. Von der Bank kommend rettete Deniz Undav der deutschen Nationalmannschaft nach acht Minuten das Unentschieden und legte in der Nachspielzeit noch den Siegtreffer zum 2:1 gegen die Elfenbeinküste obendrauf. Entsprechend groß war der Jubel in der gesamten Nation. Nach so einem Spiel kann es schon mal passieren, dass man plötzlich mit den Farben der deutschen Flagge durcheinander kommt.

Ganz egal ob von den Teamkollegen, den Fans, den Medien, oder sogar vom Bundestrainer: Am späten Samstagabend waren sich alle einig: Die Worte „Danke Deniz“ dürften in irgendeiner Form wohl in allen Köpfen geschwirrt haben. Nicht nur in Deutschland wurde er gefeiert, auch über die Landesgrenzen hinaus war die Rede vom „Helden“ Undav.

DFB-Account gratuliert Undav: „Der Mann der Stunde“

Anzeige

Die Auszeichnung zum Man of the Match war am Ende nur noch ein Ding der Formalitäten. Er selbst blieb gewohnt cool, witzelte nach dem Spiel darüber, dass es anstelle seines gewünschten Döners wahrscheinlich wohl nur Nudeln geben würde. Gleichzeitig gab er zu, dass es für ihn so kurz nach dem Spiel schwierig sei, in Worte zu fassen, was gerade passiert wäre.

Anstelle von Worten kann man seine Dankbarkeit auch einfach mit den Farben der Nationalflagge ausdrücken. So tat es der offizielle englisch-sprachige Account des DFB. Herzen in den Farben schwarz, gelb und rot. Nanu? Das gelbe Herz lässt sich noch durch das Fehlen eines goldenen Herzen erklären. Wer sich die Farbkombination jedoch noch einmal genauer angesehen hat, wird richtig in der Annahme gelegen haben, dass die Reihenfolge nicht ganz stimmt.

Anzeige

Tatsächlich hat der DFB-Account Undav mit den Worten (und Zeichen): „The man of the hour. The Man of the Match. Deniz Undav is him.🖤💛❤️“ (übersetzt: „Der Mann der Stunde. Der Mann des Spiels. Deniz Undav ist er.“) gratuliert, und die Herzen dabei in der Reihenfolge der belgischen Flagge angeordnet. Da von einer belgischen Seite des gebürtigen Niedersachsen (Varel) nichts bekannt ist, wird es sich wohl um einen schlichten Tippfehler handeln. So schnell wurde aus dem deutschen Retter der belgische Held.