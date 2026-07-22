Fix! Hier laufen die ersten Länderspiele von Bald-Bundestrainer Klopp

Die Premiere von Jürgen Klopp als designierter Bundestrainer steigt Ende September. RTL zeigt das erste Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft nach dem WM-Aus live.

Jürgen Klopp soll neuer Bundestrainer werden und würde im September mit der DFB-Auswahl starten. IMAGO / DeFodi Images

Die Premiere des designierten Bundestrainers Jürgen Klopp können Fußballfans bei RTL sehen. Der Privatsender überträgt das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft nach dem frühen WM-Aus gegen die Niederlande am 24. September (Übertragungsbeginn 20.15 Uhr).

Dass die Einigung mit dem DFB kurz bevorsteht, hatte Klopp noch in den USA bestätigt. Er soll nach letztem Planungsstand spätestens am Freitag als neuer Bundestrainer präsentiert werden.

Vier Länderspiele in kurzer Zeit

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Die DFB-Auswahl hat während der ersten Bundesligapause vier Spiele zu absolvieren. Nach dem brisanten Match gegen die Niederlande in Amsterdam spielt sie daheim gegen Griechenland (27. September/ARD) und gegen Serbien (1. Oktober/ZDF). Danach folgt die Auswärtspartie in Griechenland (RTL/4. Oktober). (dpa/ggg)