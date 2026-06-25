Die Anhäner der New York Mets und Chicago Cubs staunen nicht shclecht über den „Viking Row“ im Citi Field.

„Ruuh!“ Die Baseball-Stars der New York Mets und der Chicago Cubs staunten nicht schlecht darüber, was auf den Tribünen im Citi Field in New York abging. Norwegische Fußball-Fans sorgten in ihren roten Trikots beim Spiel der Major League Baseball mit ihrem inzwischen berühmten „Viking Row“ für reichlich Stimmung.

„Wikinger im Outfield? Norwegische Fans übernehmen das Spiel“, schrieb die Liga über den unerwarteten Besuch. Es wurde gefeiert, getanzt, gerudert - dass die Mets 3:10 verloren, wurde fast zur Nebensache.

Rudereinlagen der Norwegen-Fans begeistert auch Haaland

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Ganz besondere und verrückter Moment. Erling Haaland

Es sind diese Bilder, die derzeit um die Welt gehen. Schon vor dem 3:2 ihres Teams um Superstar Erling Haaland gegen Senegal in New Jersey hatten die Norweger New York erobert und unter anderem am weltberühmten Times Square mit ihrer Rudereinlage für Aufsehen gesorgt. Sogar Haaland hatte von einem „ganz besonderen“ und „verrückten“ Moment geschwärmt.

Auch die Fans aus Schottland hatten zuvor bereits die MLB entdeckt. Die „Tartan Army“ war bei einem Baseballspiel der Boston Red Sox zu Tausenden in Kilts und mit Dudelsäcken im berühmten Fenway Park „eingefallen“. Red-Sox-Präsident Sam Kennedy war begeistert und sprach anschließend von einem „unvergesslichen Augenblick“. So etwas kenne man im amerikanischen Sport nicht. (dpa/eli)