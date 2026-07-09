Um 21 Uhr startete die Vorberichterstattung der ARD zum WM-Viertelfinale zwischen Frankreich und Marokko. In Foxborough begrüßte Moderatorin Esther Sedlaczek die Fußball-Fans an der Seite von Kommentator Philipp Sohmer – Experte Bastian Schweinsteiger fehlte und kam kurz darauf völlig durchgeschwitzt an.

Bastian Schweinsteiger hat vor dem Anpfiff des WM-Viertelfinals zwischen Frankreich und Marokko für Aufsehen gesorgt. Der ARD-Experte hatte es nicht rechtzeitig zum Übertragungsstart ins Gillette Stadium in Foxborough geschafft. Moderatorin Esther Sedlaczek begrüßte die TV-Zuschauer an der Seite von Kommentator Philipp Sohmer und lieferte die Erklärung für Schweinsteigers Fehlen mithilfe eines Videos, das der Weltmeister von 2014 der 40-Jährigen geschickt hatte.

„Ich stehe im Voll-, Voll-, Vollstau. Seit zwei Stunden“, ärgerte sich Schweinsteiger in der Botschaft. So etwas habe er noch nie erlebt. „Ich hoffe, ich seh’ dich noch. Ansonsten macht’s gut“, schloss der 41-Jährige seine Ausführungen.

Schweinsteiger joggt zum Stadion

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Ein zweites Video folgte kurz danach. Darauf zu sehen: Schweinsteiger, der das Auto, das ihn zum Stadion hatte bringen sollen, verlassen hatte und nun joggend auf dem Weg in das mit 64.146 Zuschauern ausverkaufte Stadion in Foxborough war.

Mit acht Minuten Verspätung war Schweinsteiger dann da. Komplett durchgeschwitzt und mit hochrotem Kopf begrüßte er bei 30 Grad im Schatten die Zuschauer. „Die Laufbereitschaft für ein Viertelfinale war da“, erklärte er.

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Sedlaczek schien Mitleid mit ihrem TV-Partner zu haben, hielt ihm während seiner Ausführungen einen Ventilator hin, der für ein bisschen Frischluftzufuhr sorgte. „Nun verstehe ich die Hydration Break“, scherzte Schweinsteiger mit Blick auf die bei den Fans umstrittenen Trinkpausen.