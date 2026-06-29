Am Rande des WM-Spiels zwischen Brasilien und Japan hat es eine Drohung gegeben. Das FBI ermittelt nach eigenen Angaben.

Sportlich stand der 2:1-Erfolg von Brasilien gegen Japan im WM-Sechzehntelfinale natürlich vor allem im Zeichen des späten Siegtreffers in der sechsten Minute der Nachspielzeit. Abseits der Partie aber hatte das FBI offenbar alle Hände voll zu tun. Die US-Bundespolizeibehörde soll übereinstimmenden US-amerikanischen Medienberichten zufolge eine Drohung gegen das WM-Spiel geprüft haben.

„Dem FBI ist eine im Internet kursierende Drohung gegen das Stadion in Houston bekannt“, teilte die Behörde im Verlauf der zweiten Halbzeit selbst in einem Statement mit, das mehrere amerikanische Medien zitieren. Demnach arbeite man gemeinsam mit den Sicherheitsbehörden auf lokaler, bundesstaatlicher und nationaler Ebene mit Hochdruck daran, herauszufinden, woher dieses Schreiben stamme.

FBI ermittelt wegen Drohung gegen WM-Spiel weiter

Anzeige

„Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Anhaltspunkte für die Glaubwürdigkeit der Drohung“, heißt es vom FBI, das die Öffentlichkeit dazu auffordert, „wachsam zu bleiben und verdächtige Aktivitäten oder Personen unverzüglich den Strafverfolgungsbehörden zu melden.“ Bis zum Abpfiff der Partie sind keine verdächtigen Situationen im oder um das Stadion bekannt geworden. Die 68.777 anwesenden Fans sind nicht über den Vorfall informiert worden.

„Wir analysieren und bewerten die Situation weiterhin“, wird das FBI zitiert. Ob es sich bei der Drohung um konkrete Pläne für ein Gewaltverbrechen handle, teilte die Behörde nicht mit. Das klar favorisierte Brasilien gewann die Partie gegen Japan durch ein ganz spätes Tor von Gabriel Martinelli (90.+6) mit 2:1 und steht im WM-Achtelfinale.