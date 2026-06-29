Die XXL-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko sorgt schon vor Beginn der K.-o.-Phase für historische Bestmarken. Zuschauerzahlen, Tore und sogar der Getränkeverkauf erreichen neue Rekordwerte.

Gastgeber Kanada und Südafrika eröffneten die Runde der besten 32 Mannschaften. IMAGO / ZUMA Press

Die XXL-WM in den USA, Kanada und Mexiko hat dem Fußball-Weltverband erwartungsgemäß einige Rekordzahlen beschert.

Die 72 Spiele in der Vorrunde wurden in den Stadien von insgesamt 4.644.549 Zuschauern besucht. Damit knackte das Turnier schon vor Beginn der K.-o.-Phase den Zuschauerrekord der WM 1994 in den USA mit rund 3,6 Millionen Fans. Mit einem bisherigen Zuschauerschnitt von 64.508 Besuchern kommt diese Weltmeisterschaft bislang allerdings nicht an den Schnitt von 1994 heran.

Auch bei den Toren fällt eine Bestmarke

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Die in der ersten Turnierphase erzielten 215 Tore – im Schnitt rund drei pro Partie – markierten nach Angaben der FIFA ebenfalls einen Rekord.

Zum Vergleich: Bei der gesamten WM 2022 in Katar fielen 172 Treffer. Damals wurden – wie bei allen Weltmeisterschaften seit 1998 – allerdings insgesamt nur 64 Spiele ausgetragen.

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1000 Spieler im Einsatz – Millionen Getränke verkauft

Wie der Weltverband mitteilte, kamen in der Vorrunde 999 Spieler zum Einsatz. Kanadas Bayern-Profi Alphonso Davies wurde dann im ersten Sechzehntelfinale gegen Südafrika (1:0) zum 1000. Akteur, der bei dieser WM auflief.

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Auch abseits des Rasens wurden beeindruckende Zahlen registriert: Die FIFA vermeldete in der Vorrunde 2,8 Millionen verkaufte Biere sowie fast eine Million verkaufte Flaschen Wasser. Außerdem gingen rund 300.000 Hotdogs über die Stadiontheken. (dpa/ggg)