Nach dem WM-Aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft sorgt ein (zu) positiv formulierter Tweet von Bundeskanzler Friedrich Merz für Kritik und Verwirrung. Die Bundesregierung spricht von einer Kommunikationspanne.

Der viel kritisierte Kommentar von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zum WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft ist Ergebnis einer Kommunikationspanne. Ein Regierungssprecher sagte in Berlin, natürlich sei der Bundeskanzler enttäuscht vom Ausscheiden der DFB-Elf. „Aber so ist das nun mal im Sport: Mal gewinnt man, mal verliert man.“ Der erste Tweet sei „Ergebnis einer Kommunikationspanne“.

Zuvor hatte es am Abend aus Regierungskreisen geheißen, bei der Verbreitung der Nachricht auf X habe es einen „Abstimmungsfehler“ gegeben. Das sei „leider sehr ärgerlich“. Zuvor hatte der „Tagesspiegel“ darüber berichtet.

Merz-Sprecher: „Falscher Tweet zum falschen Zeitpunkt“

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Aus Regierungskreisen hieß es, es sei üblich, dass bei solchen Ereignissen Social-Media-Inhalte vorbereitet werden. Dies sei auch in diesem Fall der Fall gewesen. Es seien Inhalte für verschiedene Fallkonstellationen vorbereitet worden. Es sei dann der „falsche Tweet mit dem falschen Knopf zur falschen Zeit“ scharf gestellt worden. Dies dürfe nicht passieren und sei hochgradig ärgerlich, aber solche Dinge passierten bedauerlicherweise.

Mit eurem Einsatz und Teamgeist bei dieser WM habt ihr unser Land begeistert. Wir sind stolz auf euch. Friedrich Merz

Das 3:4 der deutschen Mannschaft nach Elfmeterschießen gegen den Außenseiter Paraguay war von Medien als „Trauerspiel“, „Blamage“ und „Armutszeugnis für Fußball-Deutschland“ bezeichnet worden. Keine halbe Stunde nach Abpfiff lief auf dem offiziellen Kanzler-Account „Bundeskanzler Friedrich Merz“ trotzdem ein recht positiver Kommentar. „Auch wenn das Ausscheiden schmerzt: Was für ein Spiel“, hieß es dort. „Mit eurem Einsatz und Teamgeist bei dieser WM habt ihr unser Land begeistert. Wir sind stolz auf euch.“ Die Verbreitung dieser Version war den Angaben zufolge aber ein Versehen.

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Merz reagiert auf Kritik

Spöttische Kommentare hatten nach der Partie nicht lange auf sich warten lassen. Die Wortkombination „Welches Spiel“ trendete rasch auf X. Auch die politische Konkurrenz reagierte mit Häme. „Ich weiß gar nicht, was schlimmer war. Das Spiel oder diese Analyse“, schrieb etwa die FDP-Europaabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann.

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Merz sah sich veranlasst, dagegenzuhalten. „Erfolge feiern wir gemeinsam. Und in der Niederlage stehen wir zusammen. Das macht uns stark“, konterte er die Kritik auf X. „Wer den Adler auf der Brust trägt, hat unseren Rückhalt verdient und nicht unseren Spott.“ (dpa/ggg)