Beim Finale der XXL-WM in East Rutherford gibt es die erste Halbzeitshow der Turniergeschichte. Dass die Pause länger als üblich ausfallen wird, hat Folgen – auch für das Spiel.

Madonna, Shakira, Justin Bieber – bei der ersten Halbzeitshow in der Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaft kann die FIFA ihre Begeisterung für die ganz großen Namen und ihren Hang zum Gigantismus kaum im Zaum halten.

Für das hochkarätige Line-up dehnt der Weltverband die bisherige Halbzeitpause. Was den Gewohnheiten der Super-Bowl-erprobten US-Sportfans entspricht, schaudert manch Fußball-Traditionalisten in Europa. Lionel Messi, Lamine Yamal und Co. stehen vor einer Herausforderung.

„Nicht unproblematisch“ – lange Pause verändert Voraussetzungen

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„Die Halbzeitdauer von 15 Minuten hat sich nicht zufällig etabliert. Sie stellt einen guten Kompromiss zwischen einer kurzen Erholung und dem Erhalt der körperlichen Leistungsbereitschaft dar“, sagt der Kölner Sportmediziner Hans-Georg Predel. Eine Verlängerung auf 25 oder 30 Minuten sei „nicht unproblematisch“, betont der Leiter des Instituts für Kreislaufforschung und Sportmedizin an der Deutschen Sporthochschule, sie „verändert die physiologischen Voraussetzungen deutlich“.

Hans-Georg Predel ist Leiter des Instituts für Kreislaufforschung und Sportmedizin an der Deutschen Sporthochschule in Köln. picture alliance/dpa/Deutsche Sporthochschule Köln

Dass die FIFA vor folgenreichen Veränderungen nicht zurückschreckt, ist spätestens seit der Aufstockung auf 48 WM-Teilnehmer oder der Einführung von Trink- bzw. Werbepausen hinlänglich bekannt. Der Kommerz siegt über die Tradition, Superlative bestimmen das Bild vor dem Endspiel zwischen Titelverteidiger Argentinien und Europameister Spanien am Sonntag (21 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV). Als wäre die WM ein gigantisches Reality-Format im Privatfernsehen, choreografiert bis ins letzte Detail.

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Irre Summen für Halbzeitshowacts

Das Spiel im MetLife Stadium in East Rutherford vor den Toren der Metropole New York bezeichnet die FIFA folgerichtig als „Höhepunkt der größten Show der Welt“. Mit der Halbzeitparty als dem „Allergrößten“, wie FIFA-Boss Gianni Infantino schwärmt. Dafür hat der private Verein aus der Schweiz, einst gegründet, um Fußballturniere zu veranstalten, keine Kosten und Mühen gescheut. Immerhin soll den Fans, die teilweise fünfstellige Preise für ihre Tickets bezahlt haben, ein unvergessliches Erlebnis geboten werden – und da reicht ein Fußballspiel alleine offensichtlich nicht mehr aus.

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Seit Jahren steht die Fifa in Kiritk, doch kurz vor dem WM-Start wuchs die Kritik erneut. IMAGO / Markus Matzel

Sänger Chris Martin, der mit seiner Band Coldplay zu den erfolgreichsten Tournee-Musikern des Jahrtausends gehört, wurde als Kurator installiert. Für offiziell nur elf Minuten Musikeinlage wird den über 80.000 Fans die A-Riege geboten: der kanadische Popstar Justin Bieber, Pop-Ikone Madonna, WM-Dauerbrenner Shakira, Violinist Gustavo Dudamel und die K-Pop-Band BTS.

Freude bei der kaufkräftigen Zielgruppe

Das Angebot stößt besonders bei einer kaufkräftigen Zielgruppe auf Zuspruch. „New-York-Urlaub und Justin-Bieber-Konzert sind endlich eingetütet“, schrieb Influencerin Laura Abla bei Instagram, nachdem sich ihr Freund Dani Olmo mit Spanien im Halbfinale durchgesetzt hatte. Der spanische Spielmacher wird in der Umkleide kaum etwas von der Show mitbekommen, er muss sich herunterkühlen und dann wieder aufwärmen.

Wie das am besten gelingen kann? „Idealerweise erfolgt in den letzten drei bis fünf Minuten vor Wiederbeginn ein strukturiertes Reaktivierungsprogramm mit Laufübungen, Mobilisation sowie kurzen Steigerungs- und Sprintbewegungen“, sagt Sportwissenschaftler Predel. Danach steht wieder der Sport im Mittelpunkt. Bis zur nächsten Trinkpause. (sid/mkw)