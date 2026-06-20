Lob für Torwart Manuel Neuer von Mats Hummels und Thomas Müller – Letzterer tippt für das DFB-Spiel gegen die Elfenbeinküste auf ein Remis.

Die Rio-Weltmeister Thomas Müller und Mats Hummels sind voll des Lobes für ihren früheren Mitspieler Manuel Neuer. „Für mich steht er in der Historie, bei allen, die ich gesehen habe, über allen anderen – auf der Welt“, sagte Hummels bei MagentaTV.

Sein Expertenkollege Müller nannte die viel diskutierte Rückkehr des 40-Jährigen in die DFB-Auswahl „eine ganz klare Nummer“. Neuer sei „sehr wichtig“ für die Nationalmannschaft, „weil er gezeigt hat, dass er immer noch auf seinem Level ist – und sein Level ist das Beste, was wir in Deutschland haben.“

„Aberwitzig“: Müller und Hummels schwärmen von Neuer

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Was Neuer einst bei den gemeinsamen Trainings gezeigt habe, sei „verrückt“, ja „aberwitzig“ gewesen, meinte Müller. „Du warst dir sicher, du machst ein Tor, aber der war nicht drin. Die besten Scharfschützen haben gesagt: Außerhalb des Strafraums brauchen wir gar nicht schießen.“ Hummels sekundierte: „Wenn du Vier-gegen-vier-Turniere gespielt hast – die Besetzung auf dem Platz war egal.“ Gewonnen habe zu „90 Prozent“ das Team mit Neuer.

Trotz des Garanten zwischen den Pfosten warnte Müller vor dem zweiten WM-Spiel gegen die Elfenbeinküste (Cote d'Ivoire) am Samstag (22 Uhr/ZDF und MagentaTV). „Es ist ein komplett anderes Spiel, ein komplett anderer Gegner. Ich wünsche mir einen Sieg.“ Aber dann legte sich Müller doch anders fest: „Ich glaube, es wird ein Unentschieden. Im zweiten Spiel ist es oft zäh, vom Euphorie-Moment umzuswitchen.“ (sid/sil)