Vor dem WM-Sechzehntelfinale gegen Paraguay erwartet Ex-Bundesliga-Stürmer Nelson Valdez eine harte Aufgabe für die deutsche Nationalmannschaft. Der frühere Nationalspieler seines Heimatlandes traut der Albirroja zu, dem DFB-Team das Leben schwer zu machen.

Der frühere Bundesliga-Stürmer Nelson Valdez hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft vor dem WM-Sechzehntelfinale gegen sein Heimatland Paraguay (22.30 Uhr, ZDF und MagentaTV live, Liveticker auf MOPO.de) eindringlich gewarnt.

„Es wird ein super schwieriges Spiel für Paraguay, Deutschland ist Favorit, aber es wird auch für die Deutschen ein super umkämpftes, vielleicht auch hakeliges Spiel werden“, sagte der 42-Jährige dem „kicker“.

Valdez spielte für Werder, Dortmund und Frankfurt

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Auch die Türkei sei in der Vorrunde gegen Paraguay „vielleicht Favorit“ gewesen, „aber wir haben erreicht, dass es anders kam“, betonte Valdez. Die Türken verloren gegen zehn Mann 0:1 und schieden aus.

Es wird es nicht einfach, Paraguays Defensivblock zu überwinden. Nelson Valdez

„Für Deutschland“, warnte der ehemalige Profi von Werder Bremen, Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt, „wird es nicht einfach, Paraguays Defensivblock zu überwinden“.

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„Die Mannschaft trägt dann ein ganzes Land“

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Dazu komme eine ganz besondere Qualität der Albirroja, ergänzte Valdez. „Wir mögen solche Spiele, immer schon. Die Mannschaft trägt dann ein ganzes Land. Das ist ein Ansporn. In solchen entscheidenden Spielen fühlen sich die Spieler gut, da kommen sie rein und wachsen über sich hinaus. Das gibt auch jetzt dem ganzen Land wieder Hoffnung.“ (sid/ggg)