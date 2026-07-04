Nach dem WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft plädiert TV-Experte Dietmar Hamann für einen personellen Neuanfang. Joshua Kimmich solle aus dem DFB-Team zurücktreten – auch weitere etablierte Nationalspieler stellt der frühere Vizeweltmeister infrage.

TV-Experte Dietmar Hamann hat Kapitän Joshua Kimmich nahegelegt, aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zurückzutreten. „Ich bin der Meinung, dass Kimmich in der Nationalmannschaft keine Rolle mehr spielen sollte. Ich muss doch mal andere Spieler ranlassen“, sagte der Vizeweltmeister von 2002 im „TOMorrow Business“-Podcast.

„Von so einem Spieler erwarte ich, dass er Verantwortung übernimmt und sagt, ich habe alles probiert – und das kann man ihm nicht vorwerfen –, ich habe es nicht geschafft, ich bin jetzt mal weg“, führte der 52-Jährige aus. Hamann würde Bayern-Profi Kimmich (31) einen Rückzug „wahnsinnig hoch anrechnen“. Dies könne einem Umbruch in der Nationalmannschaft zugutekommen.

Auch Goretzka und Sané in der Kritik

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Andere Spieler möchte Hamann auch im Mittelfeld des DFB-Teams sehen. Bei Sky nannte er Angelo Stiller und Tom Bischof. Die aktuellen Spieler hätte man sich „zu lange angesehen“, sagte Hamann, der sich ebenso für einen Rücktritt von Leon Goretzka und Leroy Sané aussprach.

Kimmich selbst hielt von einem Rücktritt aus der Nationalmannschaft nichts: „Ich werde immer die Power haben für einen neuen Anlauf. Was ich niemals tun werde ist: aufgeben“, sagte der Kapitän nach dem Sechzehntelfinalaus gegen Paraguay bei MagentaTV. (sid/ggg)

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