Ex-HSV-Star spricht Warnung vor WM-Duell aus

Nach dem enttäuschenden WM-Auftakt gegen Marokko richtet Brasiliens Douglas Santos den Blick auf das nächste Gruppenspiel. Der frühere HSV-Profi warnt davor, Haiti auf die leichte Schulter zu nehmen, und fordert zugleich eine deutliche Leistungssteigerung in der Defensive.

Brasiliens Douglas Santos stand im ersten Gruppenspiel der Brasilianer gegen Marokko auf dem Platz. IMAGO / Ulmer/Teamfoto

Nach dem enttäuschenden 1:1 zum WM-Auftakt gegen Marokko hat der brasilianische Verteidiger Douglas Santos (32) betont, dass sein Team dem nächsten Gegner Haiti „nicht unterschätzen“ dürfe.

Wir müssen demütig bleiben und uns auf die drei Punkte konzentrieren“, Douglas Santos

„Wir müssen demütig bleiben und uns auf die drei Punkte konzentrieren“, so Santos. Der ehemalige HSV-Profi warnte vor Haitis „körperlicher Stärke und Wettbewerbsfähigkeit“, beides sei im Spiel gegen Schottland (0:1) sichtbar gewesen.





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Brasilien will nach Remis gegen Marokko eine Reaktion zeigen

Der Linksverteidiger von Zenit St. Petersburg forderte zudem eine defensive Verbesserung, da die brasilianische Mannschaft in den vergangenen sechs Spielen jeweils mindestens ein Gegentor kassierte.

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Dafür müsse das Team „emotional und körperlich bereit sein, um in den hart umkämpften Spielen zu bestehen“.

Hoffnung auf die Rückkehr von Neymar

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Dabei hofft der 32-Jährige auch auf eine baldige Rückkehr von Brasiliens schillerndem Altstar Neymar, der sich derzeit von einer Wadenverletzung erholt.

„Wenn er fit ist, wird er uns sehr helfen“, betonte er.

Haiti vor historischem WM-Moment gegen den Rekordweltmeister

Die Begegnung zwischen dem fünfmaligen Weltmeister Brasilien und Haiti, das zum ersten Mal seit 1974 wieder bei einer WM dabei ist, findet am Samstag (2.30 Uhr MESZ/ARD und MagentaTV) in Philadelphia statt.(sid/ggg)