Die Rückkehr auf die WM-Bühne hatte sich Tschechien anders vorgestellt. Nach der Auftaktniederlage gegen Südkorea wächst der Druck bereits deutlich – auch auf Bayer-Stürmer Patrik Schick, der weitgehend abgemeldet blieb.

Die Rückkehr auf die WM-Bühne hatte sich Tschechien um Patrik Schick anders vorgestellt. IMAGO / Xinhua

Als Heung-Min Son mit seinen Teamkollegen ausgelassen den perfekten WM-Start feierte, war Patrik Schick völlig bedient. Kein Torschuss, Auswechslung nach 63 wirkungslosen Minuten und eine Niederlage zum Auftakt: Sein WM-Debüt hatte sich der tschechische Torjäger von Bayer Leverkusen ganz anders vorgestellt.

„Es geht immer darum, was der Gegner dir erlaubt“, sagte Tschechiens Trainer Miroslav Koubek nach der hochverdienten 1:2 (0:0)-Niederlage gegen Südkorea angesprochen auf seinen Angreifer und gab zu: „Patrik war nicht wirklich sichtbar.“

Und das tat den Tschechen extrem weh. Die Rückkehr auf die WM-Bühne nach 20 Jahren Abstinenz ging schief, im Kampf um die K.o.-Runde stehen sie bereits unter Druck.

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Südkorea startet souverän ins WM-Turnier

Ganz anders ist die Lage bei den Südkoreanern und dem früheren HSV-Star Son. Der Offensivspieler, der mittlerweile in der MLS beim Los Angeles FC sein Geld verdient, agierte im mexikanischen Guadalajara agil und hatte viele Chancen.

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Es geht immer darum, was der Gegner dir erlaubt. Patrik war nicht wirklich sichtbar. Tschechiens Trainer Miroslav Koubek

Das Spiel für den zweimaligen Asienmeister drehten aber der starke In-Beom Hwang (67.) und Hyeon-Gyu Oh (80.).

Son wurde in der 69. Minute für Oh ausgewechselt, für Trainer Myung-Bo Hong bleibt sein Kapitän dennoch der Schlüsselspieler der Taeguk Warriors.

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„Er hat sein Bestes getan heute. Er ist ein sehr stabiler Spieler, ich mache mir keine Sorgen um ihn“, sagte er nach dem ersten WM-Auftaktsieg der Südkoreaner seit 16 Jahren.

Für Tschechien zählt nur ein Sieg

Der Erfolg verschafft dem WM-Vierten von 2002 eine starke Ausgangsposition im Kampf um das Sechzehntelfinale.

„Ein großer Schritt in Richtung K.o.-Runde“, titelte die Korea Times.

Am Donnerstag (Ortszeit) kommt es für die Südkoreaner in Guadalajara zum Spitzenspiel gegen Co-Gastgeber Mexiko, der zum Auftakt mit 2:0 gegen Südafrika gewann und die Gruppe A anführt.

In der Partie zwischen den Tschechen und Südafrika in Atlanta geht es hingegen schon fast ums Überleben bei der XXL-WM in den USA, Mexiko und Kanada.

„Gegen Südafrika müssen wir gewinnen. Wir brauchen die drei Punkte“, forderte Koubek – und hofft dabei auch auf eine deutliche Leistungssteigerung seines Hoffnungsträgers Patrik Schick.(sid/ggg)