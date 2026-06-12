Gari Paubandt (37) startete seine Karriere einst bei Hamburg1 und dem HSV. Im Interview verrät der ZDF-Kommentator, wie er sich gegen Hass im Netz schützt und was er von Vuskovic & Co. erwartet.

2008 kam Gari Paubandt für sein Studium aus Berlin nach Hamburg – und verließ den Norden seitdem nicht mehr. Der Sportjournalist startete als Praktikant bei Hamburg1, arbeitete für den HSV und startete dann richtig durch. Bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko ist er Hamburgs Stimme. Der 37-Jährige kommentiert im ZDF die Spiele der Endrunde und spricht im MOPO-Interview darüber, wie er mit Hasskommentaren umgeht, wer WM-Star wird und warum die Politik das Turnier nicht loslassen wird.

MOPO: Sie sind Jahrgang 1989, was ist Ihre erste Fußball-WM-Erinnerung?

Gari Paubandt: Brasilien gegen Deutschland im Finale bei der WM 2002 mit Ronaldo gegen Kahn. Das war so das erste richtige Mitfiebern, das, was erstmals so richtig hängengeblieben ist. Natürlich erinnere ich mich auch an die WM 1998, aber das Gefühl war vier Jahre später ein anderes.

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Welchen Fußball-Kommentator haben Sie im Kopf, wenn Sie an die WM denken?

Natürlich Tom Bartels mit seiner Stimme beim WM-Finale 2014. Das war etwas Besonderes. Grundsätzlich hatte ich beim Fußballgucken als Kind aber nie den Gedanken daran, dass da jemand sitzt, der das beruflich macht. Es war nie mein Kindheitstraum, das auch mal zu machen.

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So bereitet sich Gari Paubandt vor

Im vergangenen Sommer haben Sie erst das DFB-Pokalfinale kommentiert, dann die Frauen-EM, jetzt das Champions-League-Finale und die WM – was kommt da noch?

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Da kann noch viel kommen. Ich habe noch nie ein Bundesliga-Spiel kommentiert, noch nie die Frauen-WM oder Männer-EM oder Deutschland-Spiele bei einem großen Turnier. Da gibt es noch einiges, worauf ich mich freuen würde, wenn ich mir das erarbeite.

Wie bereitet man sich auf so ein Turnier vor?

Ich liebe es, kleine Geschichten zu finden, die noch nicht jeder weiß, um den Zuschauern das gewisse Etwas zu bieten. Gari Paubandt

Ich wünschte, ich wüsste die Lösung, mich zu 99,9 Prozent vorbereitet zu fühlen, weil es einfach so viel ist. Es gibt so viele Mannschaften, so viele Spiele bei dieser WM. Der Anspruch ist natürlich, über alle Mannschaften etwas gelesen zu haben, gerade die ersten Spiele gut vorzubereiten. Ich liebe es, kleine Geschichten zu finden, die noch nicht jeder weiß, um den Zuschauern das gewisse Etwas zu bieten.

Paubandt schützt sich gegen Hasskommentare

Sie stehen jetzt mehr im Fokus denn je. Gibt es auch Ängste, die mit der Aufmerksamkeit einhergehen? Gerade in Zeiten von Social Media ...

Ich habe zumindest gelernt, wie man gewisse Dinge deaktiviert, um nicht von jedem erreicht werden zu können. Ich will das gar nicht so sehr an mich heranlassen. Ich weiß natürlich, dass mich nicht jeder gut findet und ich habe akzeptiert, dass es immer Leute gibt, die meckern. Manches davon ist sicherlich berechtigt, vieles auch nicht. Ich habe meine Ansprechpartner und deren Feedback ist für mich wichtig.

Es gibt Kollegen, die Hass gegen sich öffentlich machen. Wie gehen Sie mit negativen Kommentaren um?

Am Anfang habe ich mir das schon angesehen, einfach auch um die Resonanz zu checken. Am Mikrofon sehe oder höre ich ja nicht direkt, wie mein Kommentar beim Zuschauer ankommt. Aber irgendwann kam der Punkt, an dem ich gemerkt habe, dass es mir nichts bringt und ich davon gar nichts mitnehmen kann.

Paubandt: Rolle des Kommentators nicht überschätzen

Sie haben Tom Bartels mit seinem Kommentar beim WM-Triumph der Deutschen 2014 angesprochen. Vor allem mit seinen Worten zu Mario Götzes Tor ist er berühmt geworden. Spukt so etwas auch in Ihrem Kopf herum, dass Sie als Kommentator auch unbewusst Fernsehgeschichte schreiben könnten?

Zur Person Gari Paubandt wurde 1989 in Berlin-Köpenick geboren. Er betrieb als Jugendlicher Kampfsport und spielte Handball. Er studierte an der Medienakademie in Hamburg. Er arbeitete vor seinem Engagemenet beim ZDF schon für Hamburg1, Sport1, den HSV, Sky, Eurosport, DAZN, Magenta Sport und Dyn Media.

Tatsächlich nicht. Ich wehre mich dagegen, dass der Kommentator eine außerordentliche Rolle einnimmt. Niemand schaltet deswegen ein. Die Spieler auf dem Rasen stehen im Rampenlicht. Wenn ich am Ende einen kleinen Teil dazu beitragen kann, dass die Leute sich noch besser unterhalten fühlen, dann freue ich mich brutal darüber.

Wie schätzen Sie die Chancen der DFB-Elf ein?

Die großen Gegner können sehr früh kommen. Leichte Zweifel dürfen erlaubt sein. Ich freue mich sehr auf das erste Spiel, weil das sehr entscheidend sein kann. Es sind spannende Charaktere im Team. Ich bin sehr gespannt auf Manuel Neuer, ob er so cool und abgezockt bleibt.

Rückkehr von Manuel Neuer als kluger Schachzug?

Apropos Manuel Neuer: Im Vorfeld wurde viel über die Kommunikation von Julian Nagelsmann diskutiert. Wie haben Sie das wahrgenommen?

Jeder hat eine Meinung dazu, aber das war schon alles ein bisschen merkwürdig. Es gibt vermutlich gar nicht die eine Strategie, die richtig gewesen wäre bei dem Thema. Ich fand es beeindruckend, wie sicher sich Nagelsmann bei der Kadervorstellung gezeigt hat. Er wird sich ja vorher dazu mit anderen besprochen haben.

Manuel Neuer fliegt wieder im Training der Nationalmannschaft und soll zum WM-Auftakt gegen Curaçao sein Comeback im DFB-Tor feiern. picture alliance/dpa | Jan Woitas

Bei der vergangenen WM ging es viel um Politik. Was im Vorfeld von vielen gefordert wurde, war im Nachgang als ein Grund fürs Scheitern ausgemacht worden: sich politisch zu positionieren. Auch in den USA ist die Situation angespannt, weswegen der DFB alle Themen dieser Art ausblenden will. Halten Sie das für richtig?

Bis zu einem gewissen Punkt ja. Der Fußball ist aber so groß, dass man das nicht hundertprozentig trennen kann. Es gibt allein bei diesem Turnier genug Spannungsfelder, die man gar nicht ausblenden kann, siehe den Iran. In erster Linie geht es aber um Sport und Unterhaltung.

Die Rolle der Politik bei der WM

Begleiten Sie diese Themen selbst bei der Reise in und durch die USA?

Als klar war, dass ich dabei bin, dachte ich kurz, dass es bessere Zeitpunkte gegeben hätte für so ein Event dort. Aber bei mir überwiegt die Vorfreude darauf, dass ich meine erste WM kommentieren kann. Ich glaube auch, dass die meisten Amerikaner auch einfach Bock haben, dass dieses Event da jetzt stattfindet.

Kommen wir zum Sportlichen: Es gibt wieder einige Favoriten. Wen sehen Sie da vorn?

Spanien ist für mich der klare Favorit. Zu wissen, dass sie Titel gewinnen können, verstärkt ihre beeindruckende Mentalität.

Paubandt kommentiert Schweiz gegen Katar

Gibt es eine Nation oder eine Paarung, die Sie gern bei dieser WM kommentieren würden?

Für mich ist tatsächlich jedes Spiel ein Highlight, einfach, weil es meine erste WM ist. Meine erste Partie ist Schweiz gegen Katar und da freue ich mich extrem drauf. Ein K.o.-Spiel kommentieren zu können, wäre aber auch etwas Besonderes.

Wer könnte der große WM-Star werden?

Ein Kandidat für mich ist Désiré Doué, der seinen Durchbruch in Paris geschafft hat. Die WM könnte das Turnier sein, in dem er sich endgültig in die Weltspitze spielen kann. Der bringt alles mit, hat Fähigkeiten, Spiele im Alleingang zu entscheiden. Tolle Technik, viel Power. Es würde mich nicht überraschen, wenn er als bester Spieler der WM ausgezeichnet werden wird.

Paubandt gespannt auf HSV-Star Luka Vuskovic

Sie haben selbst beim HSV gearbeitet, halten als Wahl-Hamburger trotz Berliner Wurzeln zum HSV. Was trauen Sie Luka Vuskovic und Miro Muheim beim Turnier zu?

Ich bin sehr gespannt, welche Leaderrolle Luka Vuskovic auch jetzt schon im Nationalteam bei einer WM einnimmt. Gari Paubandt

Vuskovic steht für eine neue kroatische Generation, die Mentalität ist aber genau wie bei den Altstars. Nach dem, was man von ihm beim HSV gesehen hat, die Qualität, die er mitbringt, bin ich sehr gespannt, welche Leaderrolle er auch jetzt schon im Nationalteam bei einer WM einnimmt. Für Muheim würde ich mir vor allem wünschen, dass er auf dieser Bühne zum Einsatz kommt.

Zum Abschluss müssen Sie sich festlegen: Wie weit kommt die DFB-Auswahl?

Ich traue der Mannschaft den Einzug ins Halbfinale zu, weil sie jede Menge Qualität hat und gereifter ist als noch vor zwei Jahren. Im Halbfinale könnte es dann zur Wiederauflage des EM-Viertelfinals gegen Spanien kommen. Dieses Mal ohne Handspiel-Debatte und Cucu­rella-Theater, aber dennoch mit dem besseren Ende für die Spanier. Das Spiel um Platz drei gewinnt das Team von Nagelsmann.