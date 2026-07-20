Die spektakuläre Halbzeitshow beim WM-Finale spaltet die Meinungen. Während Wayne Rooney das Musik-Spektakel scharf kritisiert, zeigen sich andere TV-Experten deutlich begeisterter.

Der typisch amerikanisch-gigantischen Halbzeitshow beim Finale der Fußball-Weltmeisterschaft konnte Wayne Rooney überhaupt nichts abgewinnen. „Ich mag viele der Künstler – aber ich finde, es war Mist“, lautete das harsche Urteil von Englands Fußball-Ikone beim Sender BBC, wo Rooney (40) gemeinsam mit den Ex-Profis Micah Richards (38) und Joe Hart (39) das Endspiel begleitete.

Sein Lieblingsmoment des Musikspektakels im Super-Bowl-Stil, das die Halbzeitpause von 15 auf über 27 Minuten verlängerte? „Ich bin ehrlich, meiner war, als es vorbei war“, sagte Rooney: „Es hat mich einfach nicht mitgerissen, und ich wollte, dass der Fußball wieder losgeht.“ Richards dagegen bezeichnete seinen TV-Kollegen Rooney für seine Einschätzung lachend als „miesepetrig“ und lobte Sängerin Shakira sowie Afrobeat-Star Burna Boy als seine Höhepunkte.

Neben Wayne Rooney gibt es auch von Roy Keane Kritik

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Die irische Ikone Roy Keane drückte seine Kritik diplomatischer aus. „Es war zwar ein kleiner Reinfall“, sagte der 54-Jährige bei ITV, „aber ich glaube, die Leute im Stadion hatten wahrscheinlich mehr Spaß daran als wir.“ Der frühere englische Nationalkeeper Hart fand immerhin Gefallen an den Auftritten der Fußball-Legenden und Weltmeister von 2002, Ronaldo und Ronaldinho, die Superstar Madonna begleitet hatten.

Wayne Rooney war von der Halftime-Show nicht beeindruckt. IMAGO / Bestimage

Die deutschen TV-Experten äußerten sich unentschieden über das zwölf Minuten lange Event im Event, bei dem auch die Muppets, die K-Pop-Band BTS, Sänger Justin Bieber und der venezolanische Dirigent Gustavo Dudamel auftraten. „Ich liebe es ja, wenn Kunst, Kultur, Musik und Sport aufeinander treffen. Also mein Herz ist voll“, sagte Tabea Kemme bei MagentaTV.

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Der kommende Bundestrainer Jürgen Klopp konstatierte wegen der wenigen sportlichen Höhepunkte im Spiel: „Die Highlights der ersten Hälfte haben in der Halbzeit stattgefunden. Es war großartig.“ Christoph Kramer dagegen fand im ZDF weniger Gefallen. Er glaube, „dass sich der Fußball schweren Herzens daran gewöhnen muss“, sagte der Weltmeister von 2014: „Ich persönlich mag es nicht so.“ (sid/ggg)



