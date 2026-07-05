Nach nur 18 Tagen als Trainer von Tunesien ist Hervé Renard zurückgetreten. Grund dafür ist auch das frühe WM-Aus seiner Mannschaft.

Hervé Renard ist nach nur zwei WM-Spielen als Fußball-Nationaltrainer Tunesien zurückgetreten. Seinen Abschied verkündete der 57 Jahre alte Franzose in den sozialen Medien. „Es war mir eine Ehre, die Farben Tunesiens zu tragen und diese unvergessliche Erfahrung zu machen“, schrieb Renard auf Instagram. „Ich wünsche dieser tunesischen Mannschaft alles Gute für die Zukunft.“

Renard hatte nach dem klaren 1:5 der Tunesier zum Auftakt gegen Schweden die Nachfolge von Sabri Lamouchi angetreten, das Vorrunden-Aus aber nicht verhindern können. Unter seiner Regie verloren die Nordafrikaner auch die Partien gegen Japan (0:4) und die Niederlande (1:3).

Renard hat „Afrika in dieser Zeit vermisst“

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Dass seine Zukunft erneut in Afrika liege, sei sehr gut möglich, hatte Renard bereits vor seinem schnellen Abschied klargemacht. „Ich war sechs Jahre lang nicht in Afrika. Ich habe Afrika in dieser Zeit vermisst“, sagte er. Unter anderem Marokko, Angola, Sambia und die Elfenbeinküste hat der langjährige Coach bereits trainiert.

„Ich denke, ich werde auf dem Kontinent bleiben. Wahrscheinlich wegen des Respekts, der mir dort entgegengebracht wird“, erklärte Renard, der bei der WM 2022 in Katar als Trainer von Saudi-Arabien tätig war. (dpa/mp)