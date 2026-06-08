Es geht um Trump, Shakira, Ronaldo & Co. – die wichtigsten Fragen zum WM-Start

Vor vier Jahren in Katar waren die DFB-Stars auch in politische Diskussionen verstrickt. Diesmal soll es anders laufen. Foto: WITTERS

Wenige Tage noch, dann beginnt das größte Fußball-Spektakel der Welt. Es wird ein Sommer der Rekorde – denn so eine XXL-WM gab es noch nie. Vor dem Turnier in den USA, Kanada und Mexiko beantwortet die MOPO die wichtigsten Fragen rund um das Mega-Event.

Wie viele Spiele gibt es? Erstmals sind 48 statt zuletzt noch 32 Nationen dabei, allein deshalb schon kommt es zu einer Rekord-WM. 104 Spiele gab es zuvor noch nie, seit 1998 waren es 64. Mit 39 Tagen wird die WM zugleich auch die längste der Geschichte.

Wie viele neue Regeln werden eingeführt? Acht. Die wichtigsten sollen das leidige Zeitspiel verhindern. So müssen Spieler, die ausgewechselt werden sollen, den Platz binnen zehn Sekunden verlassen. Ansonsten muss die eigene Mannschaft eine Minute lang in Unterzahl spielen. Sollte ein Spieler sich auf dem Feld behandeln lassen, darf er ebenfalls erst nach einer Minute wieder eingreifen. Auch wichtig: Wer einen Disput mit einem Gegenspieler hat und sich dabei den Mund verdeckt, um Lippenlesen zu vermeiden, soll die Rote Karte sehen. Einziger deutscher Schiedsrichter ist Felix Zwayer.

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Für fast alle WM-Partien gibt es noch Tickets

Gibt es noch Tickets und was kosten sie? Auf der FIFA-Ticket-Homepage gibt es für fast jede Partie noch Tickets, allerdings zu deftigen Preisen. So sind für das Eröffnungsspiel Mexikos gegen Südafrika noch Karten für 1410 Dollar (etwa 1213 Euro) erhältlich. Für umgerechnet 534 Euro kann man eine Karte für das mögliche Sechzehntelfinale des DFB-Teams in Boston (29. Juni) erstehen. Im Falle der Final-Teilnahme stünden dem DFB 4500 Tickets zu – allerdings werden sie mindestens 3580 Euro kosten. Nur zehn Prozent aller Fans können bei allen deutschen Auftritten per Los in den Genuss eines 51-Euro-Tickets kommen. Voraussetzung: eine jahrelang bestehende Mitgliedschaft im Fanclub Nationalmannschaft.

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Wer überträgt die WM? ARD und ZDF sind bei jeweils 30 Partien live dabei, darunter bei allen deutschen Spielen. Alle 104 WM-Begegnungen gibt es auf Magenta TV zu sehen (Monats-Abo: elf Euro).

Wer kommentiert das Finale? Das steht noch nicht fest. Beste Chancen werden ZDF-Mann Oliver Schmidt (54) eingeräumt. Das ZDF-Team komplettieren Martin Schneider, Gari Paubandt und Claudia Neumann. Für die ARD kommentieren Tom Bartels, Christina Graf, Philipp Sohmer, Florian Naß und Bernd Schmelzer.

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Ex-DFB-Star Klose zittert um seinen Tor-Rekord

Verliert Miro Klose seinen WM-Rekord? Mit 16 Treffern ist der Weltmeister von 2014 bester WM-Torschütze aller Zeiten. Doch Vorsicht: Lionel Messi (Argentinien/13 Tore) und Frankreichs Kylian Mbappé (zwölf) lauern. Englands Harry Kane liegt bei acht Toren.

Wird es andere Rekorde geben? In jedem Fall, denn Cristiano Ronaldo (Portugal), Lionel Messi (Argentinien) und Mexikos Torhüter Guillermo Ochoa spielen ihre sechste WM. Das gab es noch nie.

Der Älteste: Cristiano Ronaldo will auch bei seiner wohl letzten WM Maßstäbe setzen. WITTERS

Wer ist der älteste und jüngste Spieler des Turniers? Ronaldo wird zum WM-Start 41 Jahre und 126 Tage alt sein, der Mexikaner Gilberto Mora zarte 17 Jahre und 240 Tage. Rekorde sind dies nicht. Ägyptens Ex-Keeper Essam El Hadary zählte 2018 sogar 45 Lenze und fünf Monate. Jüngster aller Zeiten: der Nordire Norman Whiteside (1982/17 Jahre und 40 Tage).

DFB-Team spielt nicht mitten in der Nacht

Zu welcher Uhrzeit starten die deutschen Spiele? Auch wenn manche WM-Partien erst um 3 oder 4 Uhr nachts beginnen, haben die deutschen Fans Glück. Gegen Curaçao (14. Juni/19 Uhr MESZ), die Elfenbeinküste (20. Juni/22 Uhr) und Ecuador (25. Juni/22 Uhr) muss man keine Nachteule sein, um die Spiele sehen zu können. Sollte das DFB-Team einen der ersten beiden Gruppenplätze belegen, würde bis zum Turnierende keinen spätere Anstoßzeit als 23 Uhr hinzukommen. Das Finale (19. Juli) beginnt um 21 Uhr.

Welche Nationen sind zum ersten Mal dabei? Neben Curaçao auch Usbekistan, Kap Verde und Jordanien. Ein Resultat des deutlich größeren Teilnehmerfeldes und der dadurch höheren Wahrscheinlichkeit, sich qualifizieren zu können.

Wie viele Kilometer müsste das DFB-Team bis zum Titelgewinn zurücklegen? Die deutschen Stars stehen vor überschaubaren Strapazen. In der Gruppenphase sind es aus dem Quartier in Winston-Salem (North Carolina) 1561 Kilometer nach Houston, 848 Kilometer nach Toronto und 743 Kilometer nach New Jersey. Als Gruppensieger müssten bis zum Finale durch Reisen zu den Spielorten und zurück 15.527 Reisekilometer zurückgelegt werden. Zum weitesten Trip könnte es im Viertelfinale nach Dallas kommen: knapp 1600 Kilometer, vergleichbar mit Flügen von Hamburg nach Mallorca.

HSV-Star Luka Vuskovic will mit Kroatien die WM rocken. Getty Images via AFP

Welche HSV- und St. Pauli-Profis sind dabei? Der Kiezklub stellt mit Jackson Irvine, Connor Metcalfe (beide Australien), Eric Smith (Schweden) und Nikola Vasilj (Bosnien) vier Teilnehmer, der HSV mit Luka Vuskovic (Kroatien), Miro Muheim (Schweiz) und Sander Tangvik (Norwegen) drei. Nicolás Capaldo steht auf Argentiniens Nachrücker-Liste und könnte bei Verletzungen noch bis zum 16. Juni in den Kader rutschen. Das ist jedem Team bis 24 Stunden vor dem ersten Turnier-Auftritt möglich.

Deutscher Fünftligist hat einen WM-Fahrer in Haiti

Welche Vereine haben die meisten WM-Starter? Manchester City stellt 19 Spieler für die WM ab – und damit einen mehr als der FC Bayern. Arsenal und PSG folgen mit je 16 Spielern. Übrigens: Mit Cosmos Koblenz ist ein deutscher Fünftligist bei der WM vertreten. Dort kickt Haitis Torhüter Josué Duverger.

Welche Spiele besucht Donald Trump? Seinen ersten Auftritt will der US-Präsident beim Gruppenauftakt der USA gegen Paraguay in Los Angeles (12. Juni) haben. Zudem plant er weitere Besuche. So ist sehr sicher davon auszugehen, dass er beim Finale in New Jersey erscheinen wird.

Ziemlich beste Freunde: FIFA-Boss Gianni Infantino (l.) und US-Präsident Donald Trump WITTERS

Sind politische Proteste der DFB-Stars zu erwarten? Nein – trotz der heftig umstrittenen US-Politik. DFB-Direktor Rudi Völler stellte klar: „Ich denke, dass wir gut daran tun, das ein bisschen zu trennen. Wir sind da, um eine Weltmeisterschaft zu spielen.“ Der DFB will eine Situation wie 2022 in Katar vermeiden, als die Diskussionen rund um Menschenrechte und die Regenbogen-Kapitänsbinde in den Vordergrund rückten. Zahlreiche Spieler beklagten sich damals darüber, dass der sportliche Fokus etwas verloren gegangen sei.

Spanien und Frankreich gelten als Favoriten für die WM

Wer sind die Top-Favoriten? Die meisten Buchmacher sehen Spanien (Quote: etwa 5,75) und Frankreich (6,0) vorn, es folgen England (8,0), Brasilien (9,0), Argentinien und Portugal (10,0). Deutschland (15,0) rangiert auf Platz sieben.

Titelverteidiger Lionel Messi spielt seine sechste WM – Rekord! WITTERS

Wer sind die größten Stars der WM? Mit Lamine Yamal und Pedri (Spanien), Mbappé, Michael Olise und Désiré Doué (Frankreich), Erling Haaland (Norwegen), Vinícius Júnior (Brasilien), João Neves und Vitinha (Portugal), Jude Bellingham und Declan Rice (England), Fede Valverde (Uruguay) sowie den DFB-Assen Jamal Musiala und Florian Wirtz ist die Garde der wertvollsten Fußballer der Welt fast vollständig vertreten. Dazu kommen die Lichtgestalten Messi und Ronaldo. Auch DFB-Keeper Manuel Neuer zählt zu den Superstars des Weltfußballs, ebenso wie Kane oder Mohamed Salah (Ägypten).

Und welche Stars fehlen? Khvicha Kvaratskhelia (Georgien), Dominik Szoboszlai (Ungarn), Robert Lewandowski (Polen) und Gianluigi Donnarumma (Italien) konnten sich mit ihren Ländern nicht qualifizieren. Die Engländer Phil Foden, Cole Palmer und Trent Alexander-Arnold sowie Eduardo Camavinga (Frankreich) wurden nicht nominiert. Verletzt fehlen Fermín López (Spanien), Hugo Etikité (Frankreich), Rodrygo (Brasilien), Xavi und Mathijs de Ligt (Holland) sowie Serge Gnabry (Deutschland).

Mehrere Stars spielen 2026 wohl ihre letzte WM

Wer spielt seine letzte WM? Neben dem 40 Jahre alten Neuer mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit auch Ronaldo (41) und Messi (38). Letztmals auf der großen WM-Bühne könnten auch die Brasilianer Neymar und Casemiro (beide 34), Ex-HSV-Star Heung-Min Son (Südkorea/wird Anfang Juli 34), Hollands Virgil van Dijk und Belgiens Kevin De Bruyne (werden 35), Sadio Mané (Senegal/34) und N’Golo Kanté (Frankreich/35) auftreten.

Ein Superstar, der Lust auf die WM machen soll: Katy Perry singt in L.A. picture alliance / PIC ONE

Wer tritt bei den Eröffnungsfeiern auf? Drei Ausrichter, drei Shows – so lautet die Devise. Den Auftakt macht am 11. Juni Mexiko, vorm WM-Start gegen Südafrika treten unter anderem Shakira, die Rockband Maná und Alejandro Fernandez auf. Kanada protzt einen Tag später in Toronto (vor der Partie gegen Bosnien) mit Michael Bublé. Die USA freuen sich am 13. Juni in Los Angeles vor dem Paraguay-Spiel unter anderem auf Katy Perry.