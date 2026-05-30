Erster deutscher WM-Gegner Curacao: Ex-Bremer trifft bei Test-Pleite

Deutschlands WM-Auftaktgegner Curacao hat in seinem vorletzten Test in Schottland eine Halbzeit lang mithalten können.

In Glasgow unterlag die Mannschaft des früheren Bondscoachs Dick Advocaat den Bravehearts mit 1:4 (1:1), dabei hatte der ehemalige Bremer Tahith Chong (16.) die Auswahl der kleinen Karibikinsel überraschend in Führung gebracht, die am 14. Juni in Houston in ihrem ersten WM-Endrundenspiel überhaupt auf den viermaligen Titelträger Deutschland trifft.

DFB-Gegner Curacao verliert WM-Test in Schottland

Nach einer Roten Karte gegen den einstigen Bochumer Jürgen Locadia (37.) schafften die Schotten die Wende und münzten ihre klare Überlegenheit durch die Treffer von Findlay Curtis (44.), Lawrence Shankland (58., 63.) und Ryan Christie (80.) noch in einen deutlichen Sieg gegen Curacao um.

Das könnte Sie auch interessieren: Er wäre dann 45! Siebte WM-Teilnahme für Cristiano Ronaldo?

Bei ihrer ersten WM-Teilnahme seit 1998 gehören wie Curacao auch die Schotten zum großen Kreis der Außenseiter. Sie bekommen es in Gruppe C mit Haiti, Afrikameister Marokko und Rekordweltmeister Brasilien zu tun. Curacao bestreitet seinen letzten Test am 7. Juni gegen Aruba, ehe es bei der WM in Gruppe E gegen Deutschland, Ecuador und die Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire) geht. (dpa/sil)