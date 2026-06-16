Schwedens Nationaltrainer Graham Potter feiert mit seinem Team einen klaren WM-Auftaktsieg gegen Tunesien. Danach sorgt eine blutende Wunde an seinem Ohr für Fragen – und Potter reagiert mit Humor.

Für das Blut an seinem Ohr hatte Schweden-Trainer Graham Potter keine Erklärung. IMAGO / ZUMA Press Wire

Schweden ist mit einer 5:1-Gala gegen Tunesien in die WM gestartet. Für Nationaltrainer Graham Potter endete der starke Auftakt allerdings mit einer sichtbaren Blessur.

Nach dem Spiel war bei dem 51 Jahre alten Engländer eine blutende Wunde am rechten Ohr zu erkennen. Ob der Jubel über den klaren Sieg zu heftig ausgefallen war, blieb offen.

Graham Potter: „Jemand hat mich gekratzt. Oder gebissen.“

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„Ich weiß nicht, was passiert ist“, sagte Potter laut schwedischen Medien. Dann ergänzte er scherzhaft: „Jemand hat mich gekratzt. Oder gebissen. Ich muss mir die Videoaufnahmen ansehen.“

Potter hatte bereits vor dem ersten Spiel für Schlagzeilen gesorgt. Bei einem Training in Dallas erschien der Schweden-Coach mit einem Cowboy-Hut.

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Potters Auftritt mit Cowboy-Hut sorgte für Aufsehen

Der schwedische Verband nahm den Auftritt mit Humor. „Da ist ein neuer Sheriff in der Stadt“, schrieb er zu einem entsprechenden Video auf der Plattform X.

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Potter hatte den Cowboy-Hut für den Fall einer erfolgreichen WM-Qualifikation angekündigt. Der Engländer hatte die schwedische Nationalmannschaft erst im Oktober des Vorjahres übernommen. (dpa/mp)