Für Cody Gakpo wird Fußball während der WM zur Nebensache. Der Oranje-Stürmer erlebt einen persönlichen Schicksalsschlag.

Der niederländische Stürmer Cody Gakpo hat während der WM einen Schicksalsschlag erlitten. Wie der 27-Jährige vom FC Liverpool und seine Freundin Noa am Samstag in den sozialen Netzwerken mitteilten, haben sie ihren gemeinsamen Sohn noch vor der Geburt verloren. Niederländischen Medien zufolge soll er sich dennoch entschieden haben, bei der Mannschaft in den USA zu bleiben.

„Mit gebrochenem Herzen teilen wir die schreckliche Nachricht, dass unser kleiner Junge während der Schwangerschaft gestorben ist“, schrieb Gakpos Lebensgefährtin bei Instagram. Der Stürmer teilte ihren Beitrag und bat um Privatsphäre: „Das ist eine unglaublich schwere Zeit für unsere Familie.“

Baby von Cody Gakpo sollte Elija Raphael heißen

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Erst im Mai hatte das Paar verkündet, dass es zum zweiten Mal Nachwuchs erwartet. Auch den Namen des ungeborenen Kindes gaben die beiden bekannt: Elijah Raphael. Ihr erster Sohn ist zwei Jahre alt.

Bei der WM wartet auf Gakpo am Dienstag die nächste, rein sportliche, Herausforderung. Die Niederländer treffen im Sechzehntelfinale auf Marokko (3 Uhr MESZ). Im letzten Gruppenspiel gegen Schweden (5:1) hatte Gakpo einen Doppelpack beigesteuert. (sid/dpa/mp)