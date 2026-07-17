Er schießt Tore, küsst seine Freunde und nimmt sich selbst nicht zu ernst: Darum lieben viele Frauen Erling Haaland.

Für Fußball habe ich mich nie sonderlich interessiert. Ich stehe mehr auf Tennis. Doch mit dieser WM hat sich alles verändert. Ich fieberte mit, kaufte mir sogar MagentaTV. Alles nur wegen eines Mannes: Erling Haaland. Und was soll ich sagen: Der Stürmer ist jeden Euro wert.

Es war keine Liebe auf den ersten Blick. Haaland ist keine klassische Schönheit. Das lange blonde Haar: hübsch. Der Undercut: na ja. Sein Gesicht ist ungewöhnlich – kantig, mit tiefliegenden Augen, extrem vollen Lippen und einer gewissen wikingerhaften Grobschlächtigkeit. Trotzdem gibt es in der Welt des Sports kein Gesicht, das ich lieber sehe.

Erling Haaland wirkt keine Sekunde eingebildet

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Das hat allerdings erstaunlich wenig mit seinem Aussehen zu tun. Es sind dieses Spitzbuben-Lachen und die unbekümmerte Freude, mit der Haaland über seine Erfolge spricht. In Interviews wirkt er freundlich, ehrlich und manchmal herrlich unbeholfen. Fragen nach seiner Erfolgsbilanz beantwortet er mit einem fröhlichen Grinsen: Er sei eben einfach sehr gut im Toreschießen. Eingebildet wirkt er dabei keine Sekunde.

Überhaupt scheint Haaland sich selbst nicht besonders ernst zu nehmen. Er lacht über Memes, in denen seine Frisur mit einem Lauch verglichen wird, genauso wie über Menschen, die seine Grimassen und seinen Gang imitieren. Als Teenager nahm er mit zwei Freunden einen Rap-Song auf, der eher durch schräge Tanzeinlagen als durch musikalisches Talent bestach. Jahre später machte DJ Kygo daraus einen Hit.

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Erling Haaland feiert nach dem 2:1 gegen Brasilien. picture alliance / ZUMAPRESS.com | William Volcov

Vielleicht ist es genau diese Mischung, die ihn so liebenswert macht: ein blonder Zwei-Meter-Riese mit der Lebensfreude eines kleinen Jungen.

Seine Lockerheit bedeutet allerdings nicht, dass ihm Respekt oder Ehrgeiz fehlen. Er kann die Leistung seiner Gegner anerkennen und zeigt seine Gefühle offen. Als England Norwegen aus der WM warf und die Fans „Wonderwall“ sangen, wirkte Haaland sichtlich berührt und applaudierte.

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Bromance zwischen Erling Haaland und Jude Bellingham

Auch seine Freundschaften versteckt er nicht. Mit Jude Bellingham verbindet ihn seit der gemeinsamen Zeit beim BVB eine Bromance, die in den sozialen Netzwerken regelmäßig Herzen schmelzen lässt. Die beiden umarmen sich, albern miteinander herum und demonstrieren ihre Zuneigung ohne jede Angst, dadurch weniger männlich zu wirken.

Eine herzerwärmende Freundschaft: Haaland und Bellingham. Jia Haocheng

Und dann ist da ja noch das, wofür Haaland eigentlich berühmt ist: Fußball.

Von der Lässigkeit, mit der er den Ball ins Tor nagelt, bekomme ich nicht genug. Minutenlang trottet er über den Platz, als ginge ihn das Spiel nichts an. Dann sieht er eine Lücke, sprintet los – Kopf, Ferse, halb auf dem Rasen, die Beine irgendwo über dem Kopf – und zack: drin das Ding. Danach ein schelmisches Grinsen, eine kleine Tanzeinlage oder schnell in den Schneidersitz, als sei das gerade keine sportliche Sensation, sondern eine Yogaübung gewesen.

Erling Haaland verkörpert positive Männlichkeit

Natürlich gab und gibt es viele begnadete Fußballer. Bei Haaland ist es das Gesamtpaket. Er ist diszipliniert und ehrgeizig, ohne verbissen zu wirken. Körperlich überlegen, ohne ständig den harten Mann spielen zu müssen. Er freut sich ungeniert, küsst seine Freunde und rastet nicht sofort aus, wenn ihn jemand angeht.





Vielleicht ist das der eigentliche Grund, warum so viele Frauen Haaland lieben. Nicht nur, weil er Tore am Fließband schießt oder fast zwei Meter groß ist. Sondern weil er eine Form von Männlichkeit verkörpert, die stark ist, ohne ständig Stärke beweisen zu müssen.

Liebe Männer der Gen Z: Falls ihr wissen wollt, wie moderne, positive Männlichkeit aussehen kann, schaut euch Haaland an. Seid diszipliniert und zielstrebig. Küsst eure Freunde. Freut euch ungeniert. Und wenn euch jemand auf dem Platz oder im Leben angeht, rastet nicht aus – weicht aber auch keinen Zentimeter zurück. Haltet den Nervsack einfach lässig mit einem Arm auf Abstand.