In 49 Spielen stand Fabián Ruiz für die Spanier auf dem Platz, er verlor kein einziges davon. Wie es zu dieser beeindruckenden Statistik gekommen ist.

Im WM-Halbfinale gegen Frankreich hat der spanische Mittelfeldspieler Fabián Ruiz seine beeindruckende Statistik weiter ausbauen können. Beim 2:0-Sieg gegen Frankreich lief er zum 49. Mal für sein Land auf und ging wie immer nicht als Verlierer vom Platz.

Sein bemerkenswerter Lauf im Spanien-Trikot ist auch einem guten Timing zuzuschreiben. Seit seinem Debüt 2019 auf den Färöer-Inseln (4:1) gab es durchaus einige Niederlagen des Europameisters von 2024, aber Fábian, wie über seiner Rückennummer steht, verpasste sie alle. Vor und während der WM 2022 war er zudem eine Zeit lang nicht nominiert worden. Dazu kommt, dass er seine einzige Niederlage im Nations-League-Finale 2025 gegen Portugal im Elfmeterschießen erlitt und das statistisch als Unentschieden gewertet wird.

Von seinen 49 Spielen gewann er mit Spanien 34. 15 weitere Partien (die Pleite vom Punkt gegen Portugal eingerechnet) endeten unentschieden. Vier dieser Remis konnten in der Verlängerung und zwei im Elfmeterschießen noch gewonnen werden. Medien bezeichnen ihn deshalb schon als „Glücksbringer“.

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„Spanischer Glücksbringer“ – Ruiz’ Bilanz

Bisher erzielte er in seinen 49 Einsätzen für La Roja sieben Tore. Außerdem steuerte er zwölf Assists bei. Bei der diesjährigen WM kam er in jedem Spiel zum Einsatz, pendelt zwischen Bank und Startelf. Im Viertelfinale gegen Belgien erzielte er das Tor zum 1:0.

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Medienberichten zufolge gibt es lediglich einen Spieler, der noch länger ungeschlagen blieb: Carlos Marchena. Er spielte von 2003 bis 2010 für die Spanier in 57 Spielen und ging dabei nie als Verlierer vom Platz.