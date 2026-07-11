Nach dem überraschenden Achtelfinal-Aus bei der Fußball-WM hat sich Vinicius Júnior mit emotionalen Worten an die brasilianischen Fans gewandt.

Offensiv-Star Vinicius Júnior hat sich nach einigen Tagen des Nachdenkens mit einem emotionalen Statement zu Brasiliens WM-Aus zu Wort gemeldet. „Ich entschuldige mich, und ich werde für unseren Traum kämpfen, an die Weltspitze zurückzukehren“, schrieb der 25-Jährige von Real Madrid bei Instagram.

Das frühe Aus im Achtelfinale gegen Norwegen (1:2) am vergangenen Sonntag nage noch immer an ihm: „Das Gefühl der Frustration ist enorm. Wir hatten einen Kader, der stark genug war, um mehr zu erreichen, und das ist uns nicht gelungen.“

Sehnsucht nach dem sechsten WM-Titel

Anzeige

Das sehnsüchtige Warten auf den sechsten WM-Titel geht 24 Jahre nach dem bislang letzten Triumph weiter für die Seleção und ihre Fans.

„Ich weiß, wie sehr ich mich vorbereitet habe, wie sehr ich fokussiert war, wie sehr ich es mir gewünscht habe – für euch, für meine Familie“, schrieb Vinicius Júnior nach der „riesigen Enttäuschung“ über den geplatzten Titeltraum.

Anzeige

Dazu postete er ein Schwarz-Weiß-Foto, das ihn nach der Niederlage gegen Norwegen in East Rutherford am Boden liegend zeigt.

Stolz auf das Nationaltrikot

Anzeige

Das Trikot der Nationalmannschaft zu tragen, sei „der größte Stolz meines Lebens“, ließ der Stürmerstar wissen.

Bei der XXL-WM hatte er vier Tore und eine Vorlage erzielt. Schon bei der Endrunde in Katar vor vier Jahren war Vinicius Júnior dabei, damals scheiterte Brasilien im Viertelfinale an Kroatien (2:4 i.E.). (sid /ggg)