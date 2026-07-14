Mehr Weltklasse ging nicht! Beim ersten WM-Halbfinale zwischen Frankreich und Spanien standen sich zwei Weltauswahlen in Dallas gegenüber, von denen beim 2:0-Sieg der Spanier aber nur eine Mannschaft ihr absolutes Topniveau erreichte. Dass Frankreich am Samstag nur im Platz drei statt um den WM-Pokal spielt, lag aber vor allem daran, dass das Nachbarland unfassbar gut war. Spanien trifft am Sonntag im Finale in New York auf Argentinien oder England.

Während rund um den ersten WM-Titel Spaniens 2010 vor allem das Offensivspiel der Iberer in aller Munde war, ist es spätestens seit dem EM-Erfolg vor zwei Jahren auch die Defensive, die sämtliche Gegner verzweifeln lässt. Selbst der gefürchtete Frankreich-Sturm mit den Weltfußballer-Kandidaten Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé und Michael Olise war wirkungslos gegen die nahezu perfekte Balance Spaniens.

Deschamps neuer WM-Rekordtrainer

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Während das Team von Trainer Didier Deschamps, der mit seinem 26. WM-Spiel als Nationaltrainer Helmut Schön als Rekordtrainer bei Endrunden ablöste, noch ordentlich ins Spiel kam, war es ein Aussetzer von Lucas Digne, der Spanien auf die Siegerstraße brachte. Eine eigentlich zu weite Flankte köpfte der Linksverteidiger unglücklich in die Luft. Bei seinem anschließenden Klärungsversuch sah er den heraneilenden Lamine Yamal nicht und trat ihm gegen den Oberkörper. Den fälligen Elfmeter verwandelte Mikel Oyarzabal zum 1:0 (22.).

Im Anschluss bissen sich die Franzosen die Zähne aus, ohne dabei wirklich Druck erzeugen zu können. Im Tor erlief Keeper Unai Simón immer wieder die wenigen tiefen Bälle in bester Manuel-Neuer-Manier, ansonsten hielt der Europameister die Offensive, bei der Bayern-Star Olise ab der 72. Minute entnervt nicht mehr mitwirken durfte und schon in der ersten Halbzeit hätte Rot sehen können (14.), vom eigenen Tor fern. Als Pedro Porro früh in der zweiten Halbzeit das 2:0 erzielte, glich das bereits einer Vorentscheidung (58.).

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Zidane übernimmt Frankreich nach der WM

In der Nachspielzeit feierten die spanischen Fans ihre Mannschaft bei jedem Ballkontakt. Beinahe etwas Hohn für die bis zum Ende anlaufenden Franzosen, deren WM-Traum in Dallas endet. Eine Neuauflage des Endspiels von Katar, als Frankreich Argentinien unterlag, wird es also nicht geben. Für Trainer Deschamps endet mit dem Spiel um Platz drei auch seine erfolgreiche Zeit als Nationaltrainer. Zinedine Zidane übernimmt nach der WM.