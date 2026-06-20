Die Elfenbeinküste ist der zweite deutsche Gegner bei dieser WM. Das Land in Afrika steckt voller Widersprüche – und hofft auf eine neue goldene Generation, die sogar als WM-Geheimfavorit gilt.

Ein exotischer WM-Teilnehmer aus Afrika? Davon ist die Elfenbeinküste mittlerweile weit entfernt. Bereits zum vierten Mal hat sich das westafrikanische Land, das kaum kleiner ist als Deutschland und ungefähr so viele Einwohner hat wie ganz Norddeutschland, für eine Weltmeisterschaft qualifiziert – und gilt für viele sogar als Geheimfavorit. Die neue „goldene“ Fußball-Generation, deren Kader-Marktwert immerhin dreimal so hoch ist wie der des HSV, soll den Menschen in der politisch instabilen und tief gespaltenen Heimat neue Hoffnung geben. Und ein ganz besonderer Hoffnungsträger kommt dabei aus der Bundesliga. Die MOPO stellt den deutschen WM-Gegner Elfenbeinküste vor.

Geheimfavorit. Dieses Attribut ist nicht neu für die Elfenbeinküste, die schon 2006, 2010 und 2014 bei der WM dabei war. Doch die damals als „goldene Generation“ bezeichneten Stars um Didier Drogba, Yaya Touré und Salomon Kalou bleiben – abgesehen von einer Afrikameisterschaft – erfolglos, kommen bei Weltmeisterschaften nie über die Vorrunde hinaus. In einer Zeit, in der sich auch das Land selbst wieder stabilisiert, soll die neue Fußball-Generation nun auch endlich die ersehnte Erfolgsgeschichte schreiben.

Elfenbeinküste: Hauptstadt, Fläche, Einwohner, Sprache

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Hauptstadt : Yamoussoukro

Einwohner : ca. 29,4 Millionen

Größe / Fläche : 322.463 km²

Unabhängigkeit : seit 7. August 1960 (von Frankreich)

Währung : CFA-Franc BCEAO (CFA-Franken)

Amtssprache : Französisch

Präsident: Alassane Ouattara

Die Geschichten, die die Elfenbeinküste in den vergangenen Jahrzehnten weltweit schreibt, sind schließlich nicht immer positiv. Seitdem die ehemalige Kolonie im Jahr 1960 unter Félix Houphouët-Boigny ihre Unabhängigkeit von Frankreich erlangt hat, gibt es immer wieder schwere politische und wirtschaftliche Unruhen im Land – bis hin zu Bürgerkriegen und tiefen Spaltungen. Und das, obwohl die Elfenbeinküste eigentlich ein reiches Land sein könnte. Denn eines ist, wie der Name schon verrät, hier bereits früh heiß begehrt: Elfenbein.

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Bekannt ist das Land für Elfenbein, Kakao und Schokolade

Seit dem 15. Jahrhundert sind erst Portugal und später Frankreich scharf auf das afrikanische Land, in dem es besonders viele Elefanten gibt – und damit eben auch besonders viel Elfenbein, das in den Stoßzähnen der Tiere vorkommt. Während der Handel damals in der Kolonialzeit noch als vertretbar angesehen wird, sind die Wilderei von Elefanten und der Verkauf von Elfenbein heute illegal und werden streng überwacht. Den Kolonial-Namen „Côte d’Ivoire“ (französisch für Elfenbeinküste) hat das Land trotzdem nicht abgelegt.

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Die Kakao-Ernte ist bis heute der wichtigste Wirtschaftsfaktor der Elfenbeinküste. picture alliance / Philippe Lissac / Godong

Für wirklichen Wohlstand sorgt aber ein anderer Rohstoff: Kakaobohnen. Fast die Hälfte (!) des gesamten weltweiten Kakaos stammt aus der Elfenbeinküste, jede zweite Schokolade auf der Welt hat ihren Ursprung also hier. Genau das bringt dem Land aber auch seine größten Probleme ein. Internationale Studien legen nahe, dass mehr als 1,5 Millionen Kinder auf Kakaoplantagen (zwangs-)arbeiten, einige von ihnen sogar als Sklaven. Und das Einkommen, das die Kakao- und Kaffeebohnen für den Staat generieren, kommt nicht bei den Menschen an – fast jeder zweite Ivorer lebt unter der Armutsgrenze.

Elfenbeinküste setzt große Hoffnungen ins Nationalteam

Überhaupt ist die Elfenbeinküste – und das ist der Widerspruch, der das Land bestimmt – arm und reich zugleich. Obwohl die Wirtschaft inzwischen immer stärker wächst, sind besonders auf dem Land nahezu alle einfachen Menschen stark verarmt. Kinder und Jugendliche haben oft keinen Zugang zu Bildung, fast jeder zweite Einwohner kann nicht lesen und schreiben. Und der CFA-Franc, die offizielle Währung, hat gerade erst eine Inflation – also einen Wertverlust – hinter sich: Heute entspricht ein Euro etwa 650 CFA-Franc. Oder anders formuliert: Ein Liter Milch kostet mittlerweile mehr als 1000 CFA-Francs.

Viele Menschen in der Elfenbeinküste leben in großer Armut. picture alliance/dpa | Britta Pedersen

Umso mehr Hoffnung setzen die Menschen in der Côte d’Ivoire in den Fußball. Erst recht, nachdem sich das Nationalteam – das sich „Les Éléphants“, also „Die Elefanten“, nennt – erstmals nach der goldenen Generation wieder für eine WM qualifizieren kann. Heute heißen die Stars dort nicht mehr Drogba, Touré und Kalou, sondern Amad Diallo und Nicolas Pépé. Und einer ist der ganz große Hoffnungsträger: Yan Diomande, 19 Jahre jung. Das Bundesliga-Talent von RB Leipzig gilt als heißer Anwärter, zum großen Shootingstar dieser WM werden zu können.

Elfenbeinküste: Trainer, WM-Kader, Sponsor, Weltrangliste

Trainer : Emerse Faé

Kapitän : Franck Kessié

Sponsor / Ausrüster : Puma

Rekordspieler : Didier Zokora

Kader-Wert : ca. 522 Millionen Euro (Transfermarkt.de)

Größter Erfolg : Afrikameister 2024, 2015 und 1992

FIFA-Weltrangliste: 29. (Stand: 11. Juni 2026)

Diese Hoffnung kommt nicht aus dem Nichts. Schließlich hat die Elfenbeinküste schon bei der Afrikameisterschaft 2024 ein Märchen geschrieben, das ein Drehbuchautor nicht besser hätte inszenieren können. Nach einer 0:4-Klatsche gegen Äquatorialguinea in der Vorrunde entließ der Verband Trainer Jean-Louis Gasset – mitten im Turnier. Es übernahm der völlig unbekannte Co-Trainer Emerse Faé, als viertbester Gruppendritter mühte man sich gerade noch so ins Achtelfinale. Und auch in der K.o.-Runde lag die Elfenbeinküste fast immer hinten, kämpfte sich in jedem Spiel zurück – und wurde am Ende Afrika-Cup-Sieger. Lokale Medien titelten später: „Die Elefanten sind einfach nicht totzukriegen.“

Märchen beim Afrika-Cup und in der WM-Qualifikation

Das gilt auch für die WM-Qualifikation. Faé darf als Trainer bleiben und führt die Ivorer durch eine völlig irre Quali. Die Elfenbeinküste setzt sich in ihrer Gruppe vor Gabun, Gambia, Kenia, Burundi und den Seychellen souverän durch. Aber nicht einfach nur als Tabellenerster. Sondern ohne Niederlage. Und ohne ein einziges Gegentor in allen zehn Spielen. Ein echtes Ausrufezeichen.

Sensationell gewinnt die Côte d'Ivoire 2024 den Afrika-Cup. IMAGO/Fareed Kotb

Auch in der Vorbereitung kurz vor Turnierbeginn sorgt die Elfenbeinküste für Aufsehen. Gegen die sehr stark eingeschätzte Mannschaft aus Südkorea gewinnen die Afrikaner locker mit 4:0, besiegen dann auch WM-Teilnehmer Schottland mit 1:0 und schlagen sogar Top-Favorit Frankreich auswärts mit 2:1. Spätestens jetzt haben die „Elefanten“ ihren Spitznamen als Geheimfavorit bei dieser WM sicher.

WM-Auftritt soll „in Afrika für Furore sorgen“

Leipzigs Diomande ist indes nicht der einzige Name im Kader, der aus der Bundesliga bekannt ist. Der ebenfalls erst 20 Jahre alte Flügelspieler Bazoumana Touré etwa steht bei der TSG Hoffenheim unter Vertrag und will bei dem Turnier im Sommer Werbung für sich machen, da schon jetzt mehrere große Klubs an ihm dran sind.

Shootingstar bei dieser WM: der erst 19 Jahre alte Yan Diomande von RB Leipzig IMAGO/Marcelo Machado de Melo

Mit Evan N'Dicka (AS Rom), der viele Jahre lang bei Eintracht Frankfurt spielte und dort die Europa League gewann, und Odilon Kossounou (Atalanta Bergamo), vor zwei Jahren Deutscher Meister mit Bayer Leverkusen, stehen außerdem zwei Verteidiger mit deutscher Vergangenheit im WM-Aufgebot der Ivorer. Der Ex-Frankfurter und -Dortmunder Sébastian Haller, der sich nach einer Hodenkrebs-Erkrankung zurückgekämpft hat, schaffte es aus Fitnessgründen nicht in den finalen Kader und steht nur auf Abruf.

Die Ambitionen, mit denen die Elfenbeinküste nach Amerika gereist ist, sind riesengroß. „Wir fahren nicht in die USA, um die Reihen zu füllen oder Sehenswürdigkeiten zu besichtigen“, hat Trainer Faé vor dem Turnier klargestellt. Man wolle „den Erwartungen des ivorischen Volkes gerecht werden“ und „auf dem amerikanischen Kontinent für Furore sorgen“. Es sind große Ziele – und vielleicht wird es ja auch ein großer Sommer für die Côte d’Ivoire.