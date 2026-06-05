Eklat um US-Einreise: Neue Entwicklung bei Schweiz-Star Embolo

Der Schweizer Nationalstürmer Breel Embolo kann noch rechtzeitig vor dem Beginn der WM in die USA reisen. Wie der Verband mitteilte, erhielt der 29-Jährige das Visum und kann am Freitag fliegen. Geplant ist, dass er am Freitagabend (US-Ortszeit) zum Team stößt.

Ex-Bundesliga-Star Embolo hatte den Abflug mit der Mannschaft verpasst, da es Probleme mit seinen Einreisedokumenten gab. Der 29-Jährige musste noch einmal zur US-Botschaft in Bern und einen Visumsantrag stellen, teilte der Schweizer Verband mit.

Schweiz-Star Embolo darf endlich in die USA reisen

Embolo konnte am Dienstag nicht mit dem Team in die USA fliegen. Die elektronische Reisegenehmigung (ESTA) des Spielers sei bis Dienstagmorgen bewilligt gewesen, hieß es in der Verbandsmitteilung. „Um 10.30 Uhr haben wir die Information erhalten, dass sein ESTA nochmals in Abklärung geht.“ Einen Tag später stellte Embolo den Antrag auf ein Visum.

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Die Schweiz hat ihr WM-Quartier in San Diego bezogen. Am Samstag bestreitet sie noch ein Testspiel gegen Australien. In der Gruppe B geht es gegen Katar, Co-Gastgeber Kanada sowie Bosnien-Herzegowina.

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Embolo spielte von 2016 bis 2022 für den FC Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga. Im vergangenen Jahr bestritt er mit den Schweizern zwei Testspiele in den USA – und erzielte sowohl beim 4:2 gegen Mexiko als auch beim 4:0 gegen die Amerikaner jeweils ein Tor.(dpa/ggg)