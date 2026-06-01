„Objekt der Begierde“: Deutscher WM-Star vor Mega-Transfer?

Kaum ist Adi Hütter da, muss der alte und neue Trainer von Eintracht Frankfurt schon um den Verbleib von Senkrechtstarter Nathaniel Brown beim hessischen Bundesligisten bangen.

„Er ist ein toller Spieler, ein moderner Außenverteidiger. Mit seiner Schnelligkeit ist er wie geschaffen für große Vereine und ein Objekt der Begierde“, antwortete Hütter bei seiner Vorstellung am Montag auf die Frage nach dem 22-jährigen Brown.

Verkauft Eintracht Frankfurt WM-Fahrer Nathaniel Brown?

Frankfurts Senkrechtstarter Nathaniel Brown imago/Beautiful Sports Frankfurts Senkrechtstarter Nathaniel Brown

Grund für das Interesse der Medienvertreter war die starke Vorstellung von Brown am Sonntag im Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Finnland (4:0) – Hütter hat die Partie allerdings nicht verfolgt. Der in Amberg geborene Linksverteidiger Brown steht noch vier Jahre bei der Eintracht unter Vertrag. Sein Marktwert wird von transfermarkt.de auf 40 Millionen Euro taxiert.

Bundestrainer Julian Nagelsmann lobte Neuling Brown nachh dem Spiel: „Nene hat sehr viel Potenzial, ist ein sehr guter Eins-gegen-eins-Spieler, hat viel Tempo, macht es sehr clever und fühlt sich wohl im Halbraum. David Raum hat ein bisschen Wehwehchen aus Leipzig. Das sind zwei sehr gute Spieler, die einen unterschiedlichen Stil verkörpern und beide beginnen könnten.“

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„Wir müssen Transfererlöse erwirtschaften“, antwortete derweil Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche am Montag auf die allgemein gestellte Frage nach Veränderungen im Kader: „Wir wollen den Kader reduzieren auf 17 oder 18 Spieler, die auf einem gewissen Level sind. Den Rest wollen wir mit Nachwuchsspielern auffüllen. Ob wir das so schaffen, kann man noch nicht sagen.“ (dpa/sil)