Einmalig in der WM-Geschichte: Spanien-Star stellt bitteren Rekord auf

Mikel Oyarzabal war vor zwei Jahren noch Spaniens Final-Held. Beim überraschenden WM-0:0 gegen Kap Verde fällt der Stürmer nun mit einem bitteren Negativrekord auf.

Auf diesem Bild wirkt Mikel Oyarzabal (rotes Trikot) recht aktiv. In der ersten halben Stunde hätte der spanische Stürmer aber auch einen Spaziergang machen können. picture alliance / GES/Marvin Ibo Güngör | Marvin Ibo Güngör

Spaniens Stürmer Mikel Oyarzabal hat beim überraschenden 0:0 gegen Außenseiter Kap Verde für ein unrühmliches Novum bei einer Fußball-Weltmeisterschaft gesorgt.

Der 29-Jährige blieb laut Datenanbieter Opta in den ersten 30 Minuten ohne eine einzige Ballberührung. Seit Beginn der Datenerfassung 1966 ist Oyarzabal damit der erste Spieler bei einer WM, dem dies „gelang“.

Für Spanien war der Auftakt gegen Kap Verde ohnehin enttäuschend. Für den Profi von Real Sociedad San Sebastián wurde der Abend auch persönlich bitter.

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Spaniens EM-Held Oyarzabal war gegen England noch der gefeierte Mann

Dabei war Oyarzabal vor zwei Jahren noch der große Held Spaniens. Im EM-Finale gegen England erzielte er den Siegtreffer zum 2:1.

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Beim WM-Auftakt gegen Kap Verde blieb der Angreifer diesmal aber wirkungslos. In mehrfacher Hinsicht. (dpa/mp)