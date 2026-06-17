Cristiano Ronaldo ist jetzt der älteste Spieler aller Zeiten bei einer WM. Der nächste Rekord für den Superstar aus Portugal.

Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo hat sich einen weiteren Rekord geholt – einfach nur, weil er alt ist. Mit 41 Jahren und 132 Tagen ist der Portugiese seit dem Anstoß des WM-Spiels am Mittag (Ortszeit) in Houston der älteste Feldspieler, der jemals bei einer FIFA-Endrunde in der Startelf stand.

Das errechnete der Datendienstleister Opta kurz nach Spielbeginn. Der mehrmalige Weltfußballer besetzte gegen die Demokratische Republik Kongo wie gewohnt die Sturmposition in der portugiesischen Auswahl.

Mit dem 41-Jährigen zählt Portugal abermals zu den Mitfavoriten auf den Titel. Es wäre der erste WM-Titel aller Zeiten für die Portugiesen, die mit Ronaldo 2016 bereits Europameister wurden.