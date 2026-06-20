Eine kleine Schlange im deutschen WM-Camp sorgt inzwischen sogar international für Aufmerksamkeit. Vor dem Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste wurde Bundestrainer Julian Nagelsmann darauf angesprochen – und reagierte zunächst mit einem Scherz. Kapitän Joshua Kimmich hatte das Thema zuvor selbst öffentlich gemacht.

Julian Nagelsmann hat auf die besorgte Frage einer internationalen Reporterin nach einer Schlange im deutschen Teamquartier mit Humor reagiert. „Da ist eine große Anakonda“, sagte der Bundestrainer auf Englisch bei der Pressekonferenz vor dem zweiten WM-Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste.

DFB-Pressesprecherin Franziska Wülle schaltete sich jedoch sofort ein und stellte klar: „Das war ein Joke.“ Auch Nagelsmann selbst sorgte anschließend für Entwarnung. „Es ist nur eine kleine und wir lieben alle Tiere auf diesem Planeten. Wir sind glücklich, dass diese Schlange einen schönen Platz zum Leben gefunden hat“, sagte der 38-Jährige.

Kimmich berichtete von giftiger Schlange im Basecamp

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Auslöser für die Nachfrage war eine Aussage von Joshua Kimmich einige Tage zuvor. Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft hatte von einer Begegnung mit einer Schlange im WM-Quartier in Winston-Salem berichtet.

„Wir haben gestern eine Schlange gesehen. Aber da wurde uns gesagt, dass die giftig ist. Also bei einem Biss muss man mal ins Krankenhaus fahren. Ich glaube nicht, dass man stirbt. Aber es ist zumindest mal gefährlich“, sagte Kimmich. „Hier habe ich ein bisschen Respekt vor den Tieren, muss ich sagen.“

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Der Bayern-Profi hatte bereits zuvor über seine Naturerlebnisse in North Carolina gesprochen. Besonders angetan hat es ihm die dort weitverbreitete Magnolie, während er bei der heimischen Tierwelt deutlich vorsichtiger agiert.

Kein neuer „Ringo“ im deutschen Teamquartier

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Bei der Heim-EM 2024 hatte die deutsche Mannschaft mit dem Kanarienvogel „Ringo“ einen tierischen Begleiter im Teamquartier aufgenommen. Eine ähnliche Geschichte wird es bei der WM in den USA wohl nicht geben.

Kimmich scherzte, dass die zahlreichen Eichhörnchen auf dem Gelände des Teamhotels The Graylyn Estate zwar ständig zu sehen seien, sich aber kaum einfangen ließen. Einen Nachfolger für „Ringo“ gibt es deshalb bislang nicht.

Vor Elfenbeinküste-Spiel liegt der Fokus auf dem Sportlichen

Trotz der tierischen Nebengeschichten richtet sich der Blick der Nationalmannschaft inzwischen voll auf das zweite Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste. Nach dem überzeugenden 7:1-Auftaktsieg gegen Curaçao könnte Deutschland mit einem weiteren Erfolg den Einzug in die K.-o.-Runde bereits vorzeitig perfekt machen.

Die Schlange im WM-Quartier scheint dabei zumindest kein größeres Problem darzustellen – auch wenn Kimmich ihr weiterhin mit dem nötigen Respekt begegnet. (dpa/ggg)