Nach Englands 4:2 gegen Kroatien fordert der Nationalcoach neue Positionen der Fotografen bei der Hymne. Ansonsten wurde gefeiert – auch dank Harry Kane.

Am Spiel der englischen Nationalmannschaft hatte Thomas Tuchel nur Kleinigkeiten auszusetzen, dringenden Handlungsbedarf sah der deutsche Coach der Three Lions dagegen beim WM-Rahmenprogramm – und wandte sich nach dem verdienten 4:2 (2:2) gegen Kroatien an den Fußball-Weltverband.

„Ich bitte die FIFA inständig, die Position der Fotografen während der Nationalhymne zu ändern“, sagte Tuchel, der sich bei seiner WM-Premiere um einen denkwürdigen Augenblick gebracht fühlte: „Es war heute ein ganz, ganz besonderer Moment. Aber ich stand einen halben Meter vor einer Wand aus 50 Fotografen und konnte keinen einzigen meiner Spieler sehen. Das hat mir das Erlebnis ein wenig verdorben.“

Kane lobt „großartige Ansprache“ von Tuchel

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Eigentlich war Tuchel doch zum Feiern zumute – vor allem dank Harry Kane. Mit zwei Toren und einer starken Leistung war Englands Kapitän vorangegangen. Der Start in die WM ist geglückt, nicht zuletzt für Kane, der mit Englands WM-Rekordtorschütze Gary Lineker (beide zehn Tore) gleichzog. Die Verantwortung für den Erfolg sprach Kane dennoch in erster Linie Tuchel zu. Der deutsche Coach hatte in der Pause schließlich die richtigen Worte gefunden und ein beeindruckendes Offensiv-Feuerwerk entfacht.

„Er hat eine großartige Ansprache gehalten“, sagte Kane über Tuchels Pausen-Predigt: „Er hat uns einfach gesagt, dass wir die Fesseln abwerfen sollen.“ Genau das taten Kane und die anderen Stars. Jude Bellingham traf (47.), auch Kane hätte nach seinen Treffern im ersten Durchgang (12./Foulelfmeter, 42.) nachlegen können. Am Ende setzte Marcus Rashford (85.) den Schlusspunkt. Martin Baturina (36.) und Petar Musa (45.+5) waren für Kroatien erfolgreich.

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Vom VfB-Nachwuchstrainer zur Weltbühne

Der Schwabe Tuchel, der sich in zwei Jahrzehnten vom Jugendcoach des VfB Stuttgart zum internationalen Top-Trainer und Englands Teamchef hochgearbeitet hat, war vom WM-Erlebnis trotz des Fotografen-Ärgers begeistert. „Als ich jung war und auch später, als ich mit dem Trainieren angefangen habe, war das viel zu groß, um auch nur davon zu träumen. Ich bin allen sehr dankbar, die mir auf diesem Weg geholfen haben“, sagte Tuchel.

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Der 52-Jährige wurde als Coach von Bayern München deutscher Meister, mit Borussia Dortmund gewann er den DFB-Pokal. Mit dem FC Chelsea triumphierte Tuchel in der Champions League und wurde Klub-Weltmeister.

Die englische Nationalmannschaft übernahm er Anfang 2025. Er habe nun verstanden, „was es bedeutet, Teil einer Weltmeisterschaft zu sein. Es ist einfach unglaublich. Ich habe mich in den letzten zwei Tagen sehr, sehr lebendig gefühlt und wollte nirgendwo anders auf der Welt sein als hier“. (sid/sil)