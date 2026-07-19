Erling Haaland wollte nach dem WM-Aus eigentlich nur seinen Urlaub genießen. Doch ein Video von einer Luxusjacht im Mittelmeer sorgt nun für Diskussionen. Der Torjäger sieht sich mit Vorwürfen der Umweltverschmutzung konfrontiert – und reagiert darauf.

Die Weltmeisterschaft ist vorbei, jetzt heißt es für Erling Haaland erst einmal abschalten. Der norwegische Stürmer verbringt seinen Urlaub auf einer Luxusjacht im Mittelmeer. Ein kurzer Videoclip von dort hat allerdings eine Debatte ausgelöst, mit der der 25-Jährige wohl kaum gerechnet haben dürfte.

Zu sehen ist, wie Haaland mehrere Golfbälle von Bord der Jacht aus ins Meer schlägt. In den sozialen Netzwerken dauerte es nicht lange, bis Kritik aufkam. Zahlreiche Nutzer warfen dem Angreifer vor, die Umwelt zu belasten und Golfbälle im Meer zu versenken.

Golfbälle ins Meer: Haaland meldet sich zu Wort

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Die Vorwürfe wollte Haaland nicht unkommentiert stehen lassen. Auf Snapchat erklärte der Norweger, dass er keine gewöhnlichen Golfbälle verwendet habe. Stattdessen seien biologisch abbaubare Bälle zum Einsatz gekommen, die speziell für Schläge über Wasser entwickelt wurden und sich mit der Zeit auflösen.

Damit war die Diskussion allerdings nicht sofort beendet. Während viele Fans seine Erklärung nachvollziehen konnten, blieben andere bei ihrer Kritik und stellten grundsätzlich infrage, ob Golfabschläge auf offener See sein müssten.

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Erholung nach historischem WM-Auftritt

Für Haaland endet damit eine ereignisreiche Zeit. Nach dem WM-Aus genießt der Stürmer einige freie Tage, bevor bei Manchester City die Vorbereitung auf die neue Saison beginnt. Dass ausgerechnet ein Urlaubsvideo für Schlagzeilen sorgt, dürfte dabei kaum Teil seines Plans gewesen sein. (ggg)