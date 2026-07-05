Casemiro läuft seit Jahren mit einem Schreibfehler auf dem Trikot auf – mittlerweile aus Aberglauben. Wie es zu dem Fehler kam, erklärte der brasilianische Fußballstar selbst.

Wenn Brasiliens Casemiro an diesem Samstagabend beim WM-Achtelfinale gegen Norwegen (22 Uhr) den Platz betritt, dann einmal mehr mit einem Schreibfehler auf dem Trikot. Casemiro spielt seit Jahren unter einer falsch geschriebenen Version seines Vornamens. Eigentlich heißt der 34 Jahre alte Mittelfeldspieler nämlich Casimiro. Auf seinem Trikot steht jedoch seit Beginn seiner Karriere „Casemiro“ – ausgelöst durch einen Fehler seines damaligen Klubs FC São Paulo.



„Ich werde für alle immer Casemiro sein. Das ist alles São Paulos Schuld. Sie haben aus Versehen meinen Namen auf dem Trikot mit e geschrieben“, sagte der Nationalspieler schon vor einiger Zeit in einem Interview der italienischen Zeitung „La Repubblica“. Mit Real Madrid gewann er unter anderem fünfmal die Champions League.

Den Schreibfehler habe er später aus Aberglauben nicht mehr korrigieren lassen. „Es war ein einmaliger Fehler und jetzt trage ich ihn für immer mit mir“, sagte Casemiro. „Ich habe dem Klub gesagt: Ihr braucht den Namen nicht zu ändern.“ Bis Ende Juni stand er bei Manchester United unter Vertrag, inzwischen ist er vereinslos. (dpa/mp)