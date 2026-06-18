Der Abgang passte ins Bild. Während sich seine Teamkollegen noch auf eine Ehrenrunde machten, war Cristiano Ronaldo längst frustriert in der Kabine verschwunden. Und es drängte sich die Frage auf: Wäre Portugal ohne seinen 41 Jahre alten Kapitän nicht einfach besser dran? Die Gegenspieler scheinen ihn schon mal nicht mehr zu fürchten.

„Das Team, dem es an Vertikalität mangelte, war seinem Vertrauen in Ronaldo ausgeliefert. Doch Vertrauen allein genügt nicht – erst recht nicht in den aktuellen Ronaldo“, lautete das harte Urteil der Tageszeitung „Público“ nach dem enttäuschenden 1:1 (1:1) gegen die Demokratische Republik Kongo. „Houston, wir haben ein Problem“, klagte „Expresso“: Ronaldo sei „wirkungslos“ geblieben.

Der „Siuuu“-Jubel bleibt weiter aus

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Und das ist keine neue Erkenntnis beim Europameister von 2016. Immerhin liegt sein letztes Tor bei einem großen Turnier schon zehn Spiele und 802 Minuten zurück. Im Auftaktspiel der WM 2022 in Katar traf Ronaldo per Elfmeter, im weiteren Turnierverlauf und auch bei der EM 2024 in Deutschland warteten Millionen von „CR7“-Fans vergeblich auf den legendären „Siuuu“-Jubel.

Sichtlich getroffen lehnte Ronaldo nach dem Spiel sämtliche Interviewanfragen ab, und schlich im Pulk seiner Mitspieler an den rund 60 wartenden Journalisten vorbei aus dem Stadion. „Es war nicht der Start, den wir wollten, aber das ist noch lange nicht zu Ende. Kopf hoch und Fokus auf das nächste Spiel“, schrieb er nach dem Auftakt zu seiner sechsten WM lediglich in den sozialen Medien.

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Die Konkurrenz glänzt, Ronaldo enttäuscht

Besonders dürfte ihn wurmen, dass alle anderen großen Stars am ersten Vorrundenspieltag geglänzt hatten. Erling Haaland, Kylian Mbappé und Harry Kane etwa trafen doppelt, ausgerechnet sein ewiger Rivale Lionel Messi war sogar ein Dreierpack gelungen. Ronaldo dagegen wirkte fehl am Platz.

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Die Horrorbilanz: null Schüsse aufs Tor, null abgeschlossene Dribblings, null Schlüsselpässe – und sogar weniger Ballkontakte (25) als der kongolesische Torhüter Lionel Mpasi-Nzau (35). „Wir wissen, dass er nicht mehr derselbe ist wie früher. Er ist ein bisschen älter jetzt“, meinte Kongo-Star Ngal Ayel Mukau witzelnd, besondere Manndeckung habe es „nicht wirklich“ gebraucht.

Robert Martínez redet das Ergebnis schön

Nationaltrainer Robert Martínez wollte das Ergebnis nicht zu hoch hängen. „Es ist besser, in der Gruppenphase so eine Leistung zu zeigen und sich noch deutlich zu verbessern, denn die Einstellung war sehr gut“, sagte der 52-Jährige. Die frühe Führung von Joao Neves (6.) hatte Yoane Wissa (45.+5) noch vor der Pause egalisiert.

Doch Martínez, der seinen Posten nach der WM räumen wird, steht vor einer kniffligen Entscheidung: Bleibt Ronaldo auch gegen Usbekistan seine zentrale Figur? „Die historische Bürde, Cristiano Ronaldo in guten wie in schlechten Zeiten auf dem Platz zu halten, lastet schwer auf ihnen. Und das hilft sicherlich nicht“, schrieb die spanische „Marca“ – und brachte es damit zumindest für den Stotterstart in der Astronautenstadt auf den Punkt. (sid/sil)