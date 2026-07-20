Trotz der Finalniederlage gegen Spanien will Argentinien seine Nationalmannschaft gebührend empfangen. Präsident Javier Milei kündigte für den Tag der Rückkehr von Lionel Messi und Co. einen landesweiten Feiertag an.

Argentinien darf seine entthronten Weltmeister um Superstar Lionel Messi im Rahmen eines nationalen Feiertages ehren. Die Regierung des Landes hat nach der Finalniederlage gegen Spanien (0:1 n.V.) bestätigt, dass am Tag der Feierlichkeiten nach der Rückkehr der Nationalmannschaft in ihre Heimat die Arbeit ruhen werde. Das wird voraussichtlich am Dienstag der Fall sein. Messi und Co. sollen in der Casa Rosada empfangen werden, dem Amtssitz von Staatspräsident Javier Milei.

Der Rechtspopulist bedankte sich nach der Niederlage im Endspiel von East Rutherford bei den Spielern. „Ihr habt bis zum Schluss gekämpft“, rief er ihnen via X zu. Trotz der hoffnungslosen Unterlegenheit gegen die Spanier fügte Milei eigenwillig hinzu, Argentinien werde „für immer“ an der Spitze thronen. In einem weiteren Beitrag kündigte er den Feiertag an.

Gewerkschaft hatte Feiertag in Argentinien zur „Pflicht“ erklärt

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Die Albiceleste wird am Montagabend nach einem elfstündigen Flug um 18 Uhr Ortszeit (23 Uhr MESZ) in Buenos Aires erwartet. Mit seiner Feiertags-Ankündigung kommt Milei einer Aufforderung der Gewerkschaft der Staatsangestellten ATE nach, einer der größten und einflussreichsten des Landes.

„Herr Präsident, diese Nationalmannschaft ist eine Quelle enormen Stolzes für das argentinische Volk. Wir müssen sicherstellen, dass sie bei ihrer Heimkehr die Anerkennung erfährt, die sie verdient. Es ist Ihre Pflicht, einen landesweiten Feiertag auszurufen. Zögern Sie nicht länger!“, erklärte Rodolfo Aguiar, der Vorsitzende der Gewerkschaft, bei X. (sid/mkw)