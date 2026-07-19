Wenige Stunden vor dem WM-Finale gegen Spanien hat Argentiniens Superstar Lionel Messi in einem emotionalen Instagram-Post sein Team und die Erfolgsgeschichte der vergangenen Jahre gewürdigt.

„Egal, was morgen passiert, diese Gruppe hat bereits eine Geschichte geschrieben, die wir nie vergessen werden - eine, die niemand auslöschen kann. AUF GEHT'S ARGENTINIEN“, schrieb der 39-Jährige neben einem Foto aller argentinischen Spieler, Trainer und Betreuer.

Messi und Titelverteidiger Argentinien bestreiten am Sonntagabend in East Rutherford (21 Uhr/ZDF und Magenta TV) bereits ihr zweites Endspiel nacheinander bei einer WM. 2021 und 2024 gewann diese Generation dazu zweimal die Südamerika-Meisterschaft „Copa America“. Zuvor hatte Messi in 16 Jahren mit der Nationalmannschaft keinen einzigen Titel geholt.

Zweites WM-Finale in Folge für Messi und Argentinien

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Das Beste an all diesen Jahren waren nicht nur die Titel, sondern die gesamte Reise. Lionel Messi

„Das Beste an all diesen Jahren waren nicht nur die Titel, sondern die gesamte Reise. Den Alltag mit dieser Gruppe teilen, gemeinsam an Wettkämpfen teilnehmen, in schwierigen Zeiten wieder auf die Beine kommen und jeden Schritt des Weges genießen“, schrieb der achtmalige Weltfußballer des Jahres über sein Team. „Vielen Dank an alle meine Teamkollegen, den Trainerstab und alle, die jeden Tag daran arbeiten, dass diese Nationalmannschaft eine Familie bleibt.“ (dpa/ggg)