Weltmeister Mats Hummels hat nach der Niederlage der deutschen Nationalmannschaft im letzten Vorrundenspiel gegen Ecuador (1:2) vor dem voraussichtlichen nächsten Gegner Paraguay gewarnt.

„Sie werden eine ganz ähnliche Herangehensweise wählen“, sagte der 37 Jahre alte Ex-Nationalspieler bei MagentaTV.

Es ist absolut vorstellbar, dass sie sich das Spiel heute angucken und abgucken werden. Mats Hummels

Hummels verglich die Südamerikaner, die mit einem 0:0 gegen Australien Platz drei in Gruppe D sicherten, mit Ecuador: „Intensität“ und das „Mittelfeld eng machen“ seien Taktiken, die auch Paraguay gegen Deutschland einsetzen werde. Sie werden „versuchen, Ballverluste zu provozieren, die einem die deutsche Mannschaft eben auch ganz gerne gibt“, fuhr Hummels fort: „Deswegen ist es absolut vorstellbar, dass sie sich das Spiel heute angucken und abgucken werden.“

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Möglicher Gegner steht bereit

Paraguay gehört mit vier Punkten mit großer Wahrscheinlichkeit zu den acht besten Gruppendritten, die sich für das Sechzehntelfinale qualifizieren, und wird laut der Plattform „Football meets Data“ zu 99 Prozent der DFB-Gegner am Montag (22.30 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV) in Boston sein.

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Theoretisch kämen als mögliche deutsche Gegner in der ersten K.o.-Runde auch noch Schottland und Schweden infrage - auch die seien laut Hummels nun vorbereitet: „Auch ein anderer Gegner kann sich natürlich heute ein Bild davon gemacht haben, wie man Deutschland schlagen kann.“ (sid/sil)