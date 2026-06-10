Nach einem wegen des Ebola-Ausbruchs zunächst abgesagten Testspiel unterliegt die Demokratische Republik Kongo Chile mit 1:2 und reist mit einer Niederlage zur Weltmeisterschaft.

Die Nationalmannschaft der DR Kongo posiert in Rabat vor dem Afrika-Cup-Gruppenspiel gegen Benin zu einem Teamfoto. IMAGO/Visionhaus

Mit zwei Tagen Verspätung durfte die Nationalmannschaft der Demokratischen Republik Kongo ihre WM-Generalprobe nun doch austragen, erfolgreich war sie allerdings nicht. Am Dienstagabend unterlag das Team, in dessen Heimat die Ebola-Epidemie ausgebrochen ist, im letzten Test vor dem am Donnerstag beginnenden Turnier in den USA, Mexiko und Kanada mit 1:2 (0:0) gegen die nicht für die XXL-WM qualifizierten Chilenen.

Joris Kayembe sorgte kurz vor Spielende zwar für den Anschluss (88.), zuvor hatten aber bereits Darío Osorio (51.) und Matías Sepúlveda (86.) ihre Teamkameraden zum Jubeln gebracht - allerdings im französischen Orléans, nicht in Spanien, und unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Eigentlich hatte der finale WM-Test beider Mannschaften bereits am 9. Juni in der spanischen Stadt La Linea de la Concepción ausgetragen werden sollen, aus „gesundheitlicher Vorsicht“ hatte Bürgermeister Juan Franco jedoch ein Austragungsverbot erlassen.

Ebola-Ausbruch überschattet WM-Teilnahme der DR Kongo

Anzeige

Der Ebola-Ausbruch war am 15. Mai in der Provinz Ituri im Nordosten der Demokratischen Republik Kongo erklärt worden. Die Mannschaft will ihr Quartier bei der WM (11. Juni bis 19. Juli) in der US-Metropole Houston aufschlagen, wo das Team in der Gruppe K zum Auftakt am 17. Juni auf Portugal trifft.

Das könnte Sie auch interessieren: Kurz vor der WM: Messi knackt nächsten unfassbaren Rekord!

Auflage der US-Behörden für die Einreise nach Nordamerika ist jedoch, dass sich die Mannschaft zuvor einer dreiwöchigen Quarantäne unterzieht. Auch Mexiko hatte am Samstag die Einreise für Menschen, die sich in den letzten 21 Tagen in Uganda, der Demokratischen Republik Kongo oder im Südsudan aufgehalten haben, eingeschränkt.

Anzeige

Verantwortliche des Verbands betonten, dass keiner der nominierten Spieler im Land wohnt, ein im Land geplantes Trainingslager wurde abgesagt. Zuletzt trainierte die Auswahl im spanischen Marbella, für das Testspiel ging es am Montag nach Frankreich.

(sid/sil)