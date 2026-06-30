„Dünnhäutig“: Kritik für Nagelsmanns TV-Auftritt – ein Experte zeigt Verständnis

Nach dem WM-Aus gegen Paraguay kritisieren ZDF-Experten den Bundestrainer für dessen TV-Interview. Einer hätte noch gereizter reagiert, wie er verrät.

Neben der sportlichen Kritik am WM-Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft hat auch der TV-Auftritt von Bundestrainer Julian Nagelsmann nach dem Elfmeter-Aus gegen Paraguay für teils kritische Reaktionen gesorgt. Im ZDF-Interview reagierte der 38-Jährige mehrfach schroff und kurz angebunden auf die Fragen von Moderatorin Lili Engels und wirkte mit zunehmender Zeit immer angefressener.

Im ZDF-Studio bezeichnete Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein den Auftritt anschließend als ein „bisschen schmallippig“. TV-Expertin Fritzy Kromp sprach von „dünnhäutig“. Nach einem späteren Interview mit Manuel Neuer sah sie bei dem Keeper und zuvor auch anderen interviewten Nationalspieler eine andere Reaktion. „Da siehst du halt schon, dass wirklich eine Betroffenheit da ist, dass sie demütig sind. Dass es ihnen auch total leidtut“, sagte Kromp.

Nur Ex-Coach Streich äußert Verständnis

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Das zeigt, dass wir verdient ausgeschieden sind, finde ich. Per Mertesacker

Auch Christoph Kramer verwies auf Demut: „Ich will es dem Bundestrainer gar nicht unterstellen, dass er es nicht gezeigt hat, aber generell freue ich mich immer über eine Portion Demut. Nicht nur bei einer Niederlage, auch im Erfolgsfall“, sagte der Weltmeister von 2014 und sprach zugleich von einer „schwierigen Situation für ein Interview“. Ex-Nationalspieler Per Mertesacker bilanzierte: „Das zeigt, dass wir verdient ausgeschieden sind, finde ich.“

Verständnis für den TV-Auftritt von Bundestrainer Nagelsmann äußerte indes der frühere Bundesliga-Coach Christian Streich. „Nach so einem Spiel wäre ich noch schmallippiger und noch dünnhäutiger gewesen“, sagte der langjährige Trainer des Bundesligisten SC Freiburg. Man sei als Trainer vor allem von sich selbst enttäuscht. „Wenn du dann gefragt wirst, dann hätte ich noch weniger gesagt“, betonte der 61-Jährige. (dpa/eli)